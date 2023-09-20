İngiltere'de maaş zammı konusunda uzun süredir hükümetle anlaşmazlık yaşayan uzman doktorlar ile pratisyen ve asistan hekimler "ilk kez" aynı gün iş bıraktı.

Ülkede yaklaşık 24 bin uzman doktor dün 2 günlük greve giderken, bugün de 61 bin pratisyen ve asistan hekim 3 günlük iş bırakma eylemi başlattı. Böylelikle, ülke tarihinde ilk kez uzman doktorlar ile pratisyen ve asistan hekimler aynı gün birlikte greve gitti.

Doktorların iş bırakma eylemi süresince sadece acil servis hizmeti verileceği belirtildi.

Uzman ve pratisyen hekimlerin aynı gün grev kararı, hükümet ile sağlık çalışanları arasındaki ücret anlaşmazlığının tırmanışa geçtiği yorumlarını beraberinde getirdi.

Enflasyonun üzerinde artış talebinde bulunan uzman doktorlar bu yıl üçüncü kez, yüzde 35 ücret artışı isteyen pratisyen ve asistan hekimler ise altıncı kez greve gidiyor.

"Şu anda iş gücünde olan tüm doktorlar arasında birlik var"

Hükümetle ücret artışı konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle iş bırakan İngiliz Tabipler Birliği (BMA) üyesi doktorlar, başkent Londra'da University College Hospital (UCL) önünde gösteri düzenlendi.

"Alkışlar faturaları ödemiyor", "Doktorların maaşlarına düzenleme getirin", "Sağlık sisteminin geleceğini koruyun" yazılı pankartlar taşıyan uzman ve pratisyen hekimler, hükümete "adil ve makul" ücret artışı çağrısında bulundu.

Gösteride AA muhabirine konuşan BMA temsilcisi Dr. Arjan Singh, son 15 yılda doktorlara yapılan ödemelerde yüzde 26 kesinti olduğunu belirterek, "Bu nedenle, ödeme kesintisini tersine çevirmek için greve gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Hükümetin doktorlara halihazırda yüzde 8 artış teklifinde bulunduğunu belirten Singh, "Bu olması gerekenin çok gerisinde. Doktorlara saatte 20 pound ödenmesini istiyoruz ve bu çok makul bir talep." diye konuştu.

Singh, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Doktorların toplu grevi) Bence bu, şu anda iş gücünde olan tüm doktorlar arasında birlik olduğunu gösteriyor. Sadece pratisyen doktorlar burada değil, sadece uzman doktorlar burada değil. Biz burada hep birlikteyiz. Bizim burada savunduğumuz tek bir meslek."

"Hükümet doktorlarla müzakereleri reddediyor"

BMA Komite Üyesi Dr. Sumi Manirajan da doktorların iş bırakma eylemlerini tırmandırmak zorunda kalmasının nedeninin, hükümetin müzakereleri reddetmesi olduğu yorumunda bulundu.

Manirajan, "Hükümetin herhangi bir bakanı bizimle en son 140 gün önce görüştü. Onlardan bizimle görüşmelerini ve müzakere etmelerini istiyoruz. Bu anlaşmazlığı sona erdirmenin tek yolunun bu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ülkede binlerce uzman doktor, ücret artışı ve çalışma koşullarıyla ilgili hükümetle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle 20 Temmuz'da "50 yıl sonra ilk kez" greve giderek 48 saatlik iş bırakma eylemi yapmıştı.