İngiltere'de yaklaşık 24 bin uzman doktor, hükümetle maaş zammı konusunda yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle 2 günlük greve gitti.

İngiliz Tabipler Birliği'ne (BMA) bağlı uzman doktorlar, yerel saatle 07.00'de iş bırakarak iki günlük grev başlattı.

BMA'dan yapılan açıklamada, hükümetin geçen yılki yüzde 4,5'lik zammının üzerine bu yıl sunduğu yüzde 6'lık zam teklifinin reddedildiği bildirildi.

Açıklamada, bu zammın "alay edercesine yapıldığı" kaydedildi.

Yaklaşık 24 bin sağlık çalışanının yıllardır enflasyonun altında zam aldığı vurgulanan açıklamada, bu farkın kapatılması için yaklaşık yüzde 35'lik zam talep edildiği belirtildi.

Doktorların greve gitmesini eleştiren Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) yöneticisi Vin Diwakar, grev kararıyla tedavi, randevu ve rutin bakımların dahi etkileneceğini söyledi.

Geçen ay grev yapan uzman doktorlar, gelecek ay da 19-20 Eylül'de greve gideceklerini açıklamıştı.