Londra, 13 Mart 23 (TAK): İngiltere'de on binlerce pratisyen hekim, maaş artışı ve çalışma koşullarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 3 günlük greve gitti.



Ülkede artan yaşam maliyeti ve hayat pahalılığı nedeniyle doktorlara yüzde 35 maaş artışı yapılması talebinde bulunan İngiliz Tabipler Birliği (BMA), 72 saatlik iş bırakma kararı aldı.

Pratisyen hekimlerin grevi, 16 Mart Perşembe sabahı sona erecek.

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, doktorların grev kararına ilişkin, The Telegraph'a yazdığı makalede, yüzde 35 maaş artışı talebinin "tek kelimeyle karşılanamaz" olduğunu belirtti.

Barclay, pratisyen hekimlerin grev eyleminin, sağlık sisteminde "büyük aksamaya" neden olacağı ve hasta güvenliğini tehdit edeceği uyarısında bulundu.

On binlerce doktorun iş bırakma eylemi nedeniyle ülkede çok sayıda randevu ve tedavi iptal edildi.

Pratisyen hekimlerin grevinin, halihazırda personel sıkıntısı, rekor düzeyde biriken iş yükü ve sağlık çalışanlarının süregelen iş bırakma eylemleriyle birleşince sistem üzerindeki baskıyı daha da artıracağı öngörülüyor.

Hükümet ve diğer sağlık sendikaları arasında uzun süredir süregelen müzakereler, bu hafta da devam edecek.

İngiltere'de pratisyen hekimler en son 2016'da, getirilen yeni bir sözleşme nedeniyle greve gitmişti.

(AA/RÇ/ŞEB)