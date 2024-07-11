İngiltere'de 4 Temmuz'daki genel seçimlerde Avam Kamarası'na girmeye hak kazanan milletvekilleri, dini inançlarına göre belirlenmiş yemin metni, kutsal kitaplar ve farklı yerel dillerde hazırlanmış metinlerle yemin etti.

Ülkede 335'i ilk kez seçilen 650 milletvekili, parlamentonun seçimle iş başına gelen Avam Kamarası'nda yemin ederek görevlerine başladı.

Bazı milletvekilleri, 1978'den beri kullanılan "Yüce tanrıya yemin ederim ki Majesteleri Kral Charles'a, mirasçılarına ve haleflerine yasalara göre sadık kalıp gerçek bağlılığımı sürdüreceğim. Tanrı yardımcım olsun." metnini okuyarak yemin etti.

Yemin metni, milletvekillerinin dini inanç ve yerel dillerine göre farklı şekilde de hazırlandı. Dini inancı olmayan milletvekilleri, "Majesteleri Kral Charles'a, mirasçılarına ve haleflerine yasalara uygun olarak sadık kalıp gerçek bir bağlılık göstereceğimi ciddiyet ve içtenlikle beyan ve taahhüt ediyorum." ifadesini içeren teyit metnini okudu.

Bu metni okuyanlar arasında İşçi Partisi lideri ve ülkenin yeni Başbakanı Keir Starmer de yer aldı.

Muhafazakar Parti lideri ve eski Başbakan Rishi Sunak ise Hindu kutsal metni Gita'ya el basarak yemin metnini okudu.

Sih milletvekilleri, herhangi bir kutsal metne el basmadan yemin etti.

- Müslüman vekiller Kur'an'a el bastı

Müslüman milletvekilleri ise Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti. Yeni Adalet Bakanı Shabana Mahmood, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etmeden önce başını örterken Kıbrıs kökenli Türk milletvekili Nesil Çalışkan da Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin eden milletvekilleri arasında yer aldı.

Kur'an-ı Kerim'e el basan bazı milletvekillerinin, kutsal kitabı parlamento çalışanlarından değil, masadan kendileri alarak yemin etmesi dikkati çekti.

- Yerel dillerde yemin ettiler

Bazı milletvekilleri de yemin ve teyit metnini yerel dillerde okuyarak görevlerine başladı. Galli milletvekilleri Galce yemin metnini okurken, bazıları da bu dilde hazırlanmış İncil'e el basarak yemin etti.

Cornwall milletvekilleri, yemin ve teyit metnini Kernevekçe dilinde okudu. Söz konusu milletvekilleri metinlerini yanlarında getirdi.

İskoç milletvekillerinin bir kısmı tek el havada "İskoç yemini" ederken, Torcuil Trichton, İskoçya Galcesinde yazılmış İncil'e el basıp bu dilde yemin etti.

İrlandalı milletvekili Jim Shannon ise hem İngilizce hem de Ulster İskoççası ile yemin ederek göreve başladı.

- Bağlılığının Kral'a değil Belfast halkına olduğunu söyledi

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'tan milletvekili seçilen Claire Hanna, yemin metni okumadan önce İrlanda Galcesi ile bağlılığının Kral Charles'a değil Belfast halkına olduğunu ifade etti.

"Onlara hizmet etmek için bu metni okuyorum." diyen Hanna, birleşik İrlanda umudu için yemin edeceğini söyledi.

İktidardaki İşçi Partisinden milletvekili seçilen Clive Lewis de teyit metnini okumadan önce "Bu metni, vatandaşlarımızın bir gün cumhuriyet ile yönetilmeyi seçeceği umuduyla okuyorum." dedi.