İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisine bağlı 150'den fazla belediye meclisi üyesi, başta parti lideri Keir Starmer olmak üzere, parti yöneticilerinden Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapmasını istedi.

Müslüman İşçi Ağından (LMN) belediye meclisi üyeleri, Starmer ve yardımcısı Angela Rayner'a yazdıkları mektupta, 7 Ekim'den bu yana 5 bin 791 Filistinlinin öldürüldüğünü, bunların 2 bin 360'ının çocuk olduğunu kaydetti.

Mektupta, 1400 İsraillinin de çatışmalarda öldüğü belirtilerek, "Her gün hükümete ve uluslararası topluma düşmanlıkların durdurulması yönünde baskı yapma çağrısında başarısız oluyoruz. Bedelini ise Gazzeli çocuklar ve yüzlerce masum kadın ve erkek ödüyor." ifadeleri yer aldı.

İşçi Partisinin temel prensiplerinin adalet ve eşitlik olduğu kaydedilen mektupta, "Filistinliler topluca cezalandırılırken sessiz bir şekilde oturamayız." görüşü paylaşıldı.

Birçok Birleşmiş Milletler kurumunun insani ateşkes çağrısı yaptığı hatırlatılan mektupta, dini önderlerin ve İngiltere halkının da ateşkesten yana olduğu vurgulandı.

Refah Sınır Kapısı'nı geçip Gazze'ye ulaşan insani yardımların, ihtiyaç göz önüne alındığında çok küçük kaldığına işaret edilen mektupta, acil bir insani ateşkes olmazsa hayati yardımların hamile ve sağlık durumu kritik olanlara ulaşamayacağının ve ölüme terk edileceklerinin altı çizildi.

Mektupta, çatışmalar öncesi Gazze nüfusunun yüzde 80'inin insani yardıma ihtiyaç duyduğu vurgulanarak, "Son iki haftadır duyduğumuz mesaj çok basit: İnsanlar dökülen kanın ve masum can kayıplarının sona ermesini istiyor. Hiçbir ulus, halk ya da topluluk kolektif cezaya katlanmak zorunda kalmamalı ve aynı durum Filistinliler için de geçerli olmalı. Esirler ailelerine güvenli şekilde teslim edilmeli." ifadesi kullanıldı.

Starmer ve Rayner'a hitaben yazılan mektuba imza atan 150'den fazla belediye meclisi üyesi, parti yönetiminden, Gazze'de insani krizi önlemek için acil ateşkes çağrısı yapma talebinde bulundu.

İşçi Partisinin, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e destek veren açıklamaları ve Starmer'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik su, gıda ve yakıt girişini engellemesini haklı bulması, partide tartışmalara sebep olmuştu.

Partiden 20'nin üzerinde belediye meclisi üyesi istifa ederken, birçok milletvekili ve seçmen de Starmer'ı tutumu nedeniyle eleştirmişti.

Starmer'ı eleştirenler arasında İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da yer aldı. Yusuf, bir radyo yayınında yaptığı konuşmada, "Binlerce kişi öldü, çocuklar öldü. Ateşkes çağrısı yapmak için daha kaç çocuk ölmesi lazım? Keir Starmer ve Başbakan'ın (Rishi Sunak) duruşunu anlayamıyorum. Onlara, bize katılıp, BM dahil birçoğumuza katılıp ateşkes çağrısı yapmaları için kaç çocuğun daha ölmesi gerektiğini soruyorum. Tüm partileri masum çocuklar için ateşkes çağrısı yapmaya davet ediyorum." dedi.