İngiltere hava trafik kontrol merkezindeki teknik bir sorundan dolayı gidiş yönlü uçuşlarda aksaklık yaşandığı bildirildi.

Ulusal Hava Trafik Hizmetlerinden (NATS) yapılan açıklamada, NATS Stanwick hava trafik merkezinde teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi.

Söz konusu teknik arıza nedeniyle Londra kontrol merkezindeki uçuşların kısıtlandığı bildirilen açıklamada, "Mühendislerimiz sorunu olabildiğince hızlı çözmek için çalışıyor. Bu aşamada operasyonların ne zaman normale döneceğini söyleyemiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Londra Gatwick Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da teknik arıza yaşandığı belirtilerek, "NATS’i etkileyen bir teknik sorun, ülke genelindeki tüm dış hat uçuşlarını etkiliyor. Durum çözülene kadar Londra Gatwick’ten şu anda hiçbir kalkış gerçekleşmiyor." bilgisi paylaşıldı.

Aynı arıza Edinburg, Birmingham ve Manchester gibi diğer şehirlerdeki havalimanlarındaki kalkış uçuşlarını da etkiledi.