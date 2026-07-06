İngiltere Meteoroloji Ofisi'nin (Met Office) açıklamasına göre, yüksek sıcaklıklar İngiltere'de yeniden etkili olacak.

Mayıs ve haziranın ikinci yarısındaki aşırı sıcak hava dalgalarının ardından İngiltere'de bu hafta yılın üçüncü sıcak dalgası bekleniyor.

Bu hafta nem koşullarının önceki sıcak hava dalgalarına göre daha düşük olacağı tahmin edilmesine rağmen sıcaklıkların İngiltere'nin büyük bölümünde 30 derecenin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Ülkenin bazı bölgelerinde ise sıcaklıkların 34-35 dereceyi bulması bekleniyor.

Sıcak hava koşullarının özellikle şehirlerin bazı kesimlerinde gece boyunca da yüksek kalacağı tahmin ediliyor.

İngiltere'de mayıs ve haziran ayında sıcak hava dalgası etkili olmuş, haziranın ikinci yarısındaki sıcak hava dalgasında en yüksek sıcaklık değeri 36,7 derece olarak ölçülmüştü.