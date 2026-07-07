İngiltere aşırı sağının önde gelen partisi Reform UK'in lideri Farage, 2017'de ABD'de "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla yargılanıp dolandırıcılıktan 8 ay hapis cezası alan George Cottrell'den bağış aldığının ortaya çıkmasının ardından bugün siyasi geleceğiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Partisinin 2024'teki genel seçimlerde, geçen 8 Mayıs'taki yerel seçimlerde ve İskoçya ile Galler'de yapılan bölgesel parlamento seçimlerinde başarı sağladığını söyleyen Farage, iktidardaki İşçi Partisinin kalesi olan yerlerde aldıkları sonuçların Başbakan Keir Starmer'ı koltuğundan ettiğini öne sürdü.

"Müesses nizam bizi yenemeyeceğini anladı." diyen Farage, kendisine karşı farklı yöntemler kullanıldığını iddia etti.

Hiçbir yanlış yapmadığını ve yasaları ihlal etmediğini savunan Farage, "Milletvekilliğimin ilk iki yılında sıfır harcama yaptım. Bunu ana akım medyada okumadınız. Parlamentonun milletvekillerinin nasıl davranması gerektiğini belirten kendi kuralları var. Ben bunlara uydum." diye konuştu.

Farage, parlamento kurallarının kamu görevi sırasında yapılanlara yönelik olduğunu ancak özel hayata karışmadığını ifade ederek, diğer milletvekillerinin de iş hayatına ve para kazanmaya devam ettiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nda 20 yıl görev yaptığı için ticari hayatında büyük paralar kazanamadığını kaydeden Farage, İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden (AB) çıkarmak için bu hayatı seçtiğini ifade etti.

İngiltere'nin AB'den çıkmasının ardından yatırımlar yaptığını ve 7 milyon takipçili bir "influencer" olduğunu belirten Farage, "Para kazanmak bir suç değildir." dedi.

- "Müesses nizama karşı halkın seçimi"

İş insanı Christopher Harborne ve Cottrell'den alınan hediye ve bağışlarla ilgili Sunday Times'ta yer alan habere değinen Farage, hediyelerin karşılık beklenmeksizin verildiğini söyledi.

Modern zamanların en fazla saldırıya uğrayan ve tehdide maruz kalan ismi olduğunu kaydeden Farage, milletvekili seçildikten sonra kendisine verilen koruma sözünün de tutulmadığını dile getirdi.

The Times gazetesinin kızının yaşadığı evi yayımladığını anımsatan Farage, "Ailemin kışkırtılmasını, yaşadıkları yerlerin paylaşılmasını ve hayatlarının tehlikeye atılmasını kabul edemem." ifadesini kullandı.

Farage, Sky News'in de ailesiyle temasa geçmeye çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Neden bugün ya da gelecekte Sky News tarafından yargılanayım? Neden benim geleceğime onlar karar veriyor? Zor da olsa bugün Clacton-on-Sea milletvekilliğinden istifa etmeye karar verdim. Böylece yeni bir seçim yapılmak zorunda olacak ve umarım kısa sürede yapılacaktır. Clacton halkının benim eylemlerimi yargılamasına karar verdim. Bu seçim, müesses nizama karşı halkın karar verdiği bir seçim olacak. Bu, tüm müesses nizama açıkça nereye gideceklerini söyleme fırsatıdır. İşte bu yüzden bu ara seçimde aday olacağım."

Farage, kazanmak için savaşacağını dile getirerek, "Ben kazanırsam siz kazanırsınız, kaybedersem onlar kazanır." dedi.

- Dolandırıcılıktan hapis yatan iş insanından yardım almıştı

İş insanı Cottrell, Farage'ın danışmanıyken 2017'de ABD'de "kara para aklama" ve "dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılanmış, dolandırıcılık suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sunday Times gazetesi ise geçen hafta yayımladığı haberinde Cottrell'in 2024 seçimleri öncesinde Farage'ın özel güvenlik masrafını karşıladığını, sosyal medya ekibinin maaşlarını ödediğini, Buckingham Sarayı yakınlarındaki evini Farage'ın kullanımına sunduğunu ve bazı seyahatlerini karşıladığını ortaya çıkarmıştı.

Farage, haberi inkâr etmeyip "kişisel yardım" olarak nitelediği bu destekleri milletvekili olmadan önce aldığını açıklamıştı.