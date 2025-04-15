İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, başkent Londra'da düzenlenen uluslararası konferansta, ülkesinin Sudan'a 120 milyon sterlin ek insani yardım sağlayacağını duyurdu.

Bakan Lammy'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Sudan" konulu uluslararası konferansa, Afrika Birliği (AfB) ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden üst düzey temsilcilerin yanı sıra çok taraflı uluslararası kuruluşlar katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Lammy, Sudan'daki krizin boyutlarına dikkati çekerek, bu ülkeye sırtlarını dönemeyeceklerini ve sessiz kalamayacaklarını ifade etti.

Bakan Lammy, "Çok sayıda sivilin kafası kesildi, 1 yaşından küçük bebekler Sudan sınırlarının ötesinde cinsel şiddete maruz kaldı." dedi.

Sudan sınırına giderek hayatta kalanlarla görüştüğünü söyleyen Lammy, Sudan'ı unutmanın stratejik açıdan da yanlış olacağını vurguladı.

- İngiltere, Sudan'a 120 milyon sterlin ek insani yardım taahhüdünde bulundu

İngiliz Bakan Lammy, Sudan'a yönelik yardımları iki katına çıkardıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Bugün 120 milyon sterlin değerinde bir destek daha açıklıyorum ancak en büyük engel fon eksikliği değil, siyasi irade eksikliğidir. Savaşan tarafları sivilleri korumaya, yardımların ülkeye girmesine izin vermeye ve barışı öncelemeye ikna etmeliyiz. Dolayısıyla sabırlı diplomasiye ihtiyacımız var ve bugün bu grubu bir araya getirmek, elbette hemfikir olduğumuz alanlara odaklanmanın yanı sıra buradan yola çıkarak ilerlemek çok ama çok önemli."

Lammy, Sudan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasından yana olduklarını belirterek, "Hepimiz işleyen kurumlara sahip birleşik bir devlet görmek istiyoruz. Hepimiz Sudanlı sivillerin korunduğunu ve yerinden edilmiş milyonlarca insanın evlerine dönebildiğini görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

- "Dış aktörleri Sudan'a müdahaleden kaçınmaya çağırıyoruz"

AfB Siyasi İşler, Barış ve Güvenlik Komiseri Bankole Adeoye de AfB Komisyonu Başkanı Cibutili Mahmud Ali Yusuf'un açıklamalarına atıfta bulunarak, Sudan'da askeri çözüm olamayacağını, çatışmaların derhal ve koşulsuz olarak durdurulması gerektiğini bildirdi.

Adeoye, Sudan'daki çatışma ve insani krizi sona erdirecek kapsayıcı diyalogun izlenmesi gerektiğini kaydederek, "Bu gereksiz yıkıcı savaşın yükünü çeken Afrika Birliği, tüm savaşan tarafları bu savaşı durdurmaya çağırıyor. Buradayız çünkü Sudan'ın barışına birlikte yatırım yapabileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

AfB'nin Sudan'ın parçalanmasına ya da bölünmesine izin vermeyeceğinin altını çizen Adeoye, "Sudan'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini korumalıyız. Dış aktörleri Sudan'a müdahaleden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Bugün sona erecek konferanstaki oturumlarda, Sudan'da sivillerin korunması ve çatışmaların sona erdirilmesi için uluslararası çabalar ele alınıyor.

- Sudan'daki çatışmalar üçüncü yılına girdi

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri devam eden ordu ile HDK arasındaki çatışmalar üçüncü yılına giriyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 23 ay sonra başkent Hartum'un büyük kısmında kontrolü sağlarken, HDK büyük bölümünü elinde bulundurduğu ülkenin batısındaki Darfur'a yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i yaklaşık bir yıldır kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.