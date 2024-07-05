İngiltere’de İşçi Partisi 14 yıl sonra iktidar oldu. 4 Temmuz genel seçimlerinde çoğunluğu elde eden İşçi Partisi’nin lideri Keir Starmer yaptığı konuşmada “Sıra, verdiğimiz sözleri yerine getirmekte” dedi.

İngiltere'nin müstakbel başbakanı Starmer, Londra'da yaptığı konuşmada, partinin son seçimden bu yana değişimine katkı verenlere teşekkür etti.

Starmer, “değişmiş bir İşçi Partisi olarak ülkeyi yönetecekleri” sözünü verdi.

61 yaşındaki siyasetçi "Açık konuşmam gerekirse, bu çok güzel bir his" dedi.

Muhafazakar Parti'nin son kabinesinde yer alan birçok bakan ilk sonuçlara göre milletvekili olamadı.

Seçim bölgesinden milletvekili seçilmeyi başaran Rishi Sunak burada yaptığı konuşmada Keir Starmer'ı aradığını, tebrik ettiğini söyledi ve "Bu seçimi İşçi Partisi kazandı" dedi.

Sunak, seçim yenilgisinin sorumluluğunu kabul ettiğini söyledi ve "Özür dilerim" dedi.

İşçi Partisi, İngiltere Parlamentosu'nda 650 üyeli Avam Kamarası'nda çoğunluğu sağladı.

BBC'nin tahminine göre İşçi Partisi 395 milletvekili çıkaracak.

Muhafazakar Parti'nin milletvekili sayısı ise 104'te kalacak.

Liberal Demokrat Parti 65, İskoçya Ulusal Partisi ve Sinn Fein 7'şer, diğer partiler ise 24 milletvekili çıkaracak.

İngiltere'de daha önce 12 Aralık 2019'da yapılan genel seçimi o dönem liderliğini Boris Johnson'ın yaptığı Muhafazakar Parti kazanmış, parti oyların yüzde 43,6'sını alarak 365 milletvekili çıkarmıştı.

Savunma Bakanı Grant Shapps, Adalet Bakanı Alex Chalk, Maliye Bakanı Jeremy Hunt ve Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lucy Frazer, Ulaştırma Bakanı Mark Harper, Eğitim Bakanı Gillian Keegan, Çalışma ve Emeklilikten Sorumlu Devlet Bakanı Mel Stride ve Gaziler Bakanı Johnny Mercer'in koltuklarını kaybedeceği tahmin ediliyor.

Sonuçlar sandık çıkış anketindeki gibi olursa Hunt, tarihte tekrar milletvekili seçilemeyen ilk Maliye Bakanı olacak.

Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede vatandaşlar, dün, Avam Kamarası'nın yeni milletvekillerini belirlemek için düzenlenen genel seçimde sandığa gitmişti.

Seçmenler 1945 yılından bu yana ilk kez temmuz ayında yapılan bir genel seçimde oy kullandı. Seçimler için 40 bin sandık kullanıldı.

-İngiltere'de seçimler nasıl yapılıyor?

İngiltere'de dar bölge seçim sistemi uygulanıyor.

650 seçim bölgesinde en fazla oyu alan aday milletvekili seçiliyor.

Bir partinin Avam Kamarası'nda çoğunluğu elde etmesi için en az 326 milletvekili çıkarması gerekiyor.

En çok milletvekili çıkaran partinin lideri başbakan seçiliyor ve Kral tarafından hükümeti kurmakla görevlendiriliyor. İkinci sıradaki partinin lideri ise ana muhalefet lideri oluyor.

Eğer hiçbir parti Avam Kamarası'nda çoğunluğu elde edemezse, en çok oy alan parti koalisyon hükümeti veya azınlık hükümeti kurabiliyor.

Adayların çoğu bir siyasi partiyi temsil etse de bazıları bağımsız olarak yarışıyor.

Bu seçimde bağımsız adaylardan biri de, yine Londra’da Islington North seçim bölgesinde yarışan İşçi Partisi’nin eski lideri Jeremy Corbyn'di.

Corbyn burada İşçi Partisi adayıyla yarıştığı seçimi kazandı.

İngiltere'de daha önce son genel seçim 12 Aralık 2019'da yapılmıştı.

Seçimi o dönem liderliğini Boris Johnson'ın yaptığı Muhafazakar Parti kazanmış, parti oyların yüzde 43,6'sını alarak 365 milletvekili çıkarmıştı.