İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'nda düzenlenen oturuma, bir grup protestocunun "Lordlar dışarı, halk içeri" sloganları atması üzerine kısa süreliğine ara verildi.

Lordlar Kamarası'nın kaldırılması ve yerine halk meclisinin kurulması için kampanya yürüten "Assemble" grubu yanlısı protestocular, parlamentoda Lordların oturumu takip ettiği alana çeşitli broşürler attı.

Broşürlerde "Lordları boş verin, işte halk meclisi" ifadelerinin yanı sıra "Aristokratlar ve oligarklar dışarı, postacılar, anneler, hemşireler ve komşular içeri" mesajı yer aldı.

"Lordlar dışarı, halk içeri" sloganları atan protestocular, halk tarafından seçilmemiş üyelerden oluşan Lordlar Kamarasının kaldırılmasını talep etti.

Olay sırasında, Baroness Twycross'un, 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa ve Japonya zaferlerinin 80. yıl dönümü hakkında konuşma yaptığı görüldü.

Protestocular, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldıkları esnada parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının geri alınması gerektiğini savunan şarkı söyledi. Ayrıca, protestocular 18. yüzyılda monarşiye karşı fikirleriyle tanınan filozof Thomas Paine'e selam gönderen sözler dile getirdi.

Oturum, daha sonra kaldığı yerden devam etti.

- Starmer, 2022'de Lordlar Kamarasını feshetme sözü vermişti

İki kamaralı sistemle yönetilen İngiltere'de Avam Kamarası, seçimle göreve gelirken, Lordlar Kamarası, kuşaktan kuşağa veya atanarak belirleniyor.

800'den fazla üyesi olan Lordlar Kamarasında 90 kalıtsal üyenin yanı sıra İngiltere kilisesinin 26 başpiskoposu da yer alıyor.

Ömür boyu görev yapan Lordların geri kalanı ise hükümetin veya Lordlar Kamarası Tayin Komisyonunun önerisiyle İngiltere hükümdarınca atanıyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 2022'de partisi ana muhalefet görevini üstlenirken yaptığı bir konuşmada, başbakan seçilmesi durumunda ilk döneminde Lordlar Kamarasını yürürlükten kaldırma sözü vermişti.