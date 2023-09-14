İngiltere Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Tobias Ellwood, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda yer alan Afganistan'la ilgili yorumları sonrası aldığı eleştiriler üzerine görevinden istifa etti.

Temmuzda X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afganistan'ın Taliban yönetimi altında dönüştüğünü" söylediği videonun ardından eleştirilen iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Ellwood, komitedeki görevini bıraktığını açıkladı.

Yerel basına konuşan bir kaynak, komitede olası güvensizlik oylamasıyla karşı karşıya kalan Ellwood'un istifaya zorlanmadan önce görevinden ayrıldığını belirtti.

İngiltere Parlamentosu Savunma Komitesi'nin 4 üyesi, Ellwood'un Afganistan paylaşımının ardından hakkında gensoru önergesi vermişti.

- İngiltere'nin Taliban hükümetiyle yeniden ilişki kurması çağrısında bulunmuştu

Ellwood, ülkenin Helmand eyaletine yaptığı gezi sırasında paylaştığı videoda, "savaş yorgunu Afganistan'ın artık istikrar karşılığında daha otoriter liderliği kabul ettiğini" söylemişti.

Tobias Ellwood, İngiltere'nin Taliban hükümetiyle yeniden ilişki kurması ve İngiltere'nin Kabil Büyükelçiliğinin yeniden açılması çağrısında bulunmuş ve "uzaktan bağırmanın kadın haklarını iyileştirmeyeceği" yorumunu yapmıştı.

Videonun ardından bir twit atarak Afganistan'da güvenliğin büyük ölçüde arttığı değerlendirmesinde bulunan Ellwood, yolsuzluğun azaldığını ve afyon ticaretinin sona erdiğini öne sürmüştü.

Ellwood, başlangıçta ülkedeki istikrarın çatışma dönemlerinden "farklı düzeyde" olduğuna değinerek yorumlarını savunmuş, ancak daha sonra paylaştığı yorumlarla yanlış yaptığını söyleyerek özür dilemişti.