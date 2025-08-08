İngiltere İçişleri Bakanlığı, Fransa ile yapılan düzensiz göçmenlerin iadesine ilişkin anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Manş Denizi üzerinden küçük botlarla ülkeye gelen ilk göçmen grubunun gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün öğle saatlerinde İngiltere'ye küçük botlarla gelen düzensiz göçmenlerin, anlaşma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin, ülkeden sınır dışı edilene kadar göçmen geri gönderme merkezlerinde tutulacağı, 3 gün içinde Fransa'ya iade talebinin iletileceği ve Fransız makamlarının da 14 gün içinde yanıt vermesinin beklendiği aktarıldı.

Ayrıca, göçmenlere, iade sürecine ilişkin bilgilendirme yapılacağı ve her birey için sınır dışı hazırlıklarının başlatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamında, gönderilecek göçmenler karşılığında Fransa'dan İngiltere'ye kabul edilecek göçmenler için karşılıklı başvuru sürecinin de başlatıldığı ifade edildi. Bu kapsamda, Fransa'dan İngiltere'ye gelmek isteyen kişilerin uygunluk kriterlerini karşılaması ve pasaport gibi kimlik belgeleri ile güncel fotoğraf sunmasının gerektiği belirtilen açıklamada, seçilecek adayların daha sonra güvenlik ve biyometrik kontrollerden geçirileceği kaydedildi.

Öte yandan, Fransa'nın kuzeyinde ve diğer bölgelerde bulunan ve küçük botlarla geçiş yapmayı planlayan düzensiz göçmenlere yönelik yeni bilgilendirme kampanyasının başlatacağı duyurulan açıklamada, kampanya kapsamında, bu yolculukların hem tehlikeli hem de başarısızlıkla sonuçlanabileceği mesajının çeşitli mecralarda yayımlanacağı bildirildi.

- "Hayatınızı riske atar, paranızı da boşa harcarsınız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, yeni anlaşmanın hayata geçirilmesiyle dün ülkeye ulaşan ilk göçmen grubunun Western Jet Foil adlı noktada gözaltına alındığını ve iade sürecinin başladığını aktardı.

Bakan Cooper, "Bu adım, insan kaçakçılığı çetelerine para ödeyerek küçük botlarla ülkeye gelmeyi düşünen herkese açık mesajdır: Hayatınızı riske atar, paranızı da boşa harcarsınız." ifadelerini kullandı.

Cooper, bu tür yasa dışı geçişlerin İngiltere'nin sınır güvenliğini zayıflattığını ve suç şebekelerinin çıkarına hizmet ettiğini vurgulayarak "Bu anlaşma sayesinde küçük botlarla gelenleri Fransa'ya geri göndererek sınırlarımızı güçlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- İngiltere ile Fransa arasındaki göçmen iade anlaşması yürürlüğe girdi

Her yıl binlerce düzensiz göçmen Fransa'nın sahil kesimlerinden hareket edip şişme bot ve teknelerle Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaşıyor.

Manş Denizi'ne kıyısı olan İngiltere ve Fransa, yıllardır devam eden düzensiz göçmen sorununu çözmek için son yıllarda tedbirleri artırmaya başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen ay Londra'ya yaptığı ziyarette İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile üzerinde mutabık kaldıklarını duyurduğu düzensiz göçmenlerin iki ülke arasında takasını öngören anlaşma 5 Ağustos itibarıyla yürürlüğü girmişti.

Anlaşma, Manş Denizi üzerinden yasa dışı yollarla İngiltere'ye ulaşan düzensiz göçmenlerin Fransa’ya geri gönderilmesini, buna karşılık İngiltere'nin de gönderdiği kadar düzensiz göçmeni gerekli koşulları sağlaması halinde ülkeye kabul etmesini öngörüyor.

Anlaşma, Fransa aleyhine olduğu gerekçesiyle bazı Fransız siyasetçilerin tepkisini çekmişti.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) de İngiltere ile Fransa arasında yürürlüğe giren düzensiz göçmenlerin iadesine ilişkin anlaşmaya tepki göstererek anlaşmanın, insan hakları açısından etik dışı olduğu ve insan hayatını pazarlık konusu yaptığı eleştirisinde bulunmuştu.