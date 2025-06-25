İngiltere, el koyduğu Rus mallarından elde ettiği faiz geliri karşılığında Ukrayna'ya 70 milyon sterlin değerinde 350 hava savunma füzesi göndereceğini açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya karşı Ukrayna'yı hava savunma alanında daha da avantajlı hale getirmek için bu ülkeye 350 Gelişmiş Kısa Menzilli Havadan Havaya Füze (ASRAAM) gönderileceği belirtildi.

Açıklamada, savaş uçaklarından atılmak üzere tasarlanan füzelerin yerden atılabilmesi için yapılan çalışmaların 3 ayda tamamlandığı, füzelerin askeri kamyonların arkasındaki bataryalardan fırlatılabileceği aktarıldı.

Füzelerin, "Raven" olarak bilinen kısa menzilli mobil hava savunma sisteminde kullanılacağı, Ukrayna'ya daha önce verilen 8 Raven'e ek olarak 5 kamyon daha gönderileceği kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya gönderilecek füzelerin bedelinin 70 milyon sterlin olduğuna işaret edilerek, "Füzeler, Olağanüstü Gelir Hızlandırma (ERA) planı kapsamında el konulan Rus varlıklarından elde edilen 70 milyon sterlinlik (yaklaşık 3,8 milyar lira) faiz geliri kullanılarak finanse edilecek." denildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in yasa dışı ve barbarca savaşının bedelini ödemesi gereken taraf Ukrayna değil Rusya'dır. Ukrayna'nın ihtiyacı olan hava savunma sistemini sağlamak için el konulan Rus varlıklarından gelen gelirleri kullanmamız son derece yerinde bir karardır." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı John Healey ise barışı sağlamak için Ukrayna'nın en güçlü pozisyona getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Rusya'nın Ukrayna şehirlerine ayrım gözetmeden yaptığı füze ve dron saldırıları, Putin'in barış konusunda ciddi olmadığını gösteriyor. Bu yüzden Ukrayna'nın kendisini bu katliamdan koruması için el konan Rus mallarından gelen gelirleri kullanmakta haklıyız." değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada İngiltere'nin Ukrayna'ya 5 bin füze sağlama sözü de hatırlatıldı.