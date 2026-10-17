UKMTO'dan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi kıyısındaki El-Cubeyl kentinin 78 mil kuzeydoğusunda bir petrol tankerinin küçük bir tekneden atılan RPG roketiyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, roketin geminin iskele kısmına isabet ettiği ve gemide hasar oluştuğu ifade edilirken can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve daha sonra ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişini büyük oranda kısıtlıyor ve Boğaz'dan "izinsiz" geçmek isteyen gemileri hedef alıyor.