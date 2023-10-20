İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre ikili, Gazze'deki gelişmeleri ele alan bir görüşme gerçekleştirdi.

Katar Emiri Şeyh Al Sani ile Sunak, görüşmede bölge genelinde şiddetin tırmanmasından kaçınmak gerektiğinin altını çizerken bunu önlemek için mümkün olan her şeyi yapma konusunda anlaştı.

Sunak, aralarında İngilizlerin de yer aldığı Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakması için gösterdiği çabadan dolayı Katar Emiri'ne teşekkür ederek İngiltere hükümetinin de bu doğrultuda elindeki tüm araçları kullanacağını ifade etti.

Liderler aynı zamanda bu çabaları sürdürmek için yakın temasta kalma konusunda da mutabık kaldı.

İki lider, Gazze'ye insani yardım erişiminin açılması konusunda kaydedilen ilerlemeden memnun kaldıklarını açıklayarak sivillerin temel ihtiyaçlarının sağlanmasının önemine de vurgu yaptı.

Sunak ve Katar Emiri Şeyh Al Sani, 17 Ekim'de de telefonla görüşmüş, ikilinin İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumu ele aldıkları kaydedilmişti.