İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin İsrail'e verdiği destek nedeniyle partisinden istifa eden Birmingham Üniversitesi Profesörü Kamel Hawwash, "partiye ancak İsrail'in savaş suçlarını kabul etmesi durumunda dönmeyi düşünebileceğini" söyledi.

Pazar günü İşçi Partisi lideri Keir Starmer'a gönderdiği açık mektup ile istifasını duyuran Hawwash, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Starmer'ın parti liderliğini, İsrail'in politikalarına karşı çıkan Jeremy Corbyn'den almasının ardından partisinin "çok ağır bir İsrail yanlısı tutum sergilediğini ve Filistin toplumu ile iletişimi reddettiğini" kaydeden Hawwash, "Starmer bir avukat ve bu yüzden her şeyi uluslararası hukukla sorgulamalıdır." ifadesini kullandı.

Hawwash, Starmer'ın bir radyo röportajında, İsrail'in Gazze'de su ve elektriği kesmesini savunduğunu ve sonra bundan geri adım atmaya çalıştığını belirterek "Bu konudan sıyrılmaya çalıştı. Ona inanmıyorum. İsrail'in Gazze'deki tam ablukasını destekliyor." görüşünü paylaştı.

- "Biz konuşurken, insanlar ölüyor"

İstifası üzerine olumlu tepkiler aldığını ancak bazı İsrail yanlısı grupların bu hareketini "neyse kurtulduk" şeklinde yorumladığını belirterek "Ben mektubumu bu gruplara değil, duruşunu değiştirmeleri için parti yönetimine yazdım. Çünkü biz konuşurken, insanlar ölüyor." dedi.

Hawwash, Filistin'deki arkadaşlarından biriyle konuştuğunu ve bu kişinin annesi, babası, kardeşleri ve yeğenleri dahil ailesinden 30 kişiyi kaybettiğini belirtti.

Partiye dönüşünün "Filistin karşıtı" duruşun değişmesine bağlı olduğunu vurgulayan Hawwash, "İşçi Partisi, İsrail'in savaş suçları işlediğini kabul ettiğinde, geri dönmeyi düşünebilirim." diye konuştu.

İsrail yönetimi 2017'de Hawwash'ın Kudüs'teki aile üyelerini ziyaretini yasaklamıştı.

İngiltere İşçi Partisinin bazı üyeleri, partinin İsrail'e desteği nedeniyle geçen hafta istifa etmişti.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3’ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 41 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihat Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.