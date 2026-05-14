Politis gazetesi fotoğraflı bir şekilde yer verdiği haberinde, sınıflara zarar verildiğini, okul personeli ve okul yönetimi üyeleri aleyhinde duvar yazıları ve hakaret içeren sloganlar yazıldığını kaydetti.

Duvarlara yazı ve hakaret içeren sloganlar yazıldığı belirtilen haberde, okulda güvenlik kameraları olmasına rağmen, öğrencilerin maske ve kapüşon takmaları nedeniyle yüzlerinin teşhis edilemediği belirtildi.

Haberde, bu durumun okul alanına girilmesinin yalnızca bir öğrenci geleneği bağlamında değil, zarar verme niyetiyle yapıldığına dair değerlendirmeyi güçlendirdiği de kaydedildi.

Öte yandan olayın sorumlularının ortaya çıkmaması nedeniyle okul müdürlüğünün bu yılki mezuniyet töreninin diğer yıllardaki gibi gerçekleşmeyeceğini açıkladığını yazan gazete,müdürlüğün bu yılki mezuniyet törenini diploma verilmesiyle sınırlı tutmasının öğrenci ve velilerin tepkisine neden olduğunu belirtti.