İngiltere Parlamentosundaki "Bağımsız İttifak" grubu milletvekillerinden Iqbal Mohamed, İngiliz hükümetinin, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarına doğrudan ve dolaylı destek verdiğini belirterek "Korkarım ki bu savaş suçluları adalete teslim edildiğinde İngiliz hükümeti, bu suçlara ortaklık yaptığı için yargılanacak." dedi.

Aralarında eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in de olduğu, Gazze'ye destek veren 5 bağımsız milletvekilinin parlamentoda kurduğu "Bağımsız İttifak" grubu milletvekillerinden Iqbal Mohamed, parlamento önünde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Mohamed, Gazze'nin tamamında ve Batı Şeria'da İsrail'in masum sivilleri öldürmesinin önüne geçilmesi gerektiğini dile getirerek bu suçlara ortak olanların İsrail'e verdiği desteği sonlandırmasını istedi.

Mohamed, "Artık yeter. İngiliz hükümetinin, İsrail'in savaş suçları işlemesine doğrudan ve dolaylı desteğini durdurması için daha ne kadar ölüm olması gerekiyor? Buna soykırım demek istemiyorlar, bu bir soykırımdır. Buna etnik temizlik demek istemiyorlar, bu etnik temizliktir. Kitlesel katliam demek istemiyorlar, bu kitlesel katliamdır." diye konuştu.

Filistin halkına yönelik katliamların son bulmasını talep ettiklerini belirten Mohamed, bu meseleyi İngiltere Parlamentosundaki farklı partilerden birçok milletvekiliyle her fırsatta gündeme getirdiklerini söyledi.

Mohamed, İngiliz hükümetinin artık söylemlerle yetinmeyi bırakıp harekete geçmesi çağrısında bulunarak, şunları dile getirdi:

"(İsrail'e sağlanan) 350 silah ihracat lisansından sadece 30'unun yasaklanması yeterli değil. F-35'lerin onarımına yönelik parçaların İsrail'e gönderilmesi de durdurulmalı. Bunlar, en yaygın ölüm makineleridir. Karar alıcılar, Başbakan (Keir Starmer), Dışişleri Bakanı (David Lammy), tüm kabine ve İsrail'in soykırım hakkını savunan parlamentodaki kişiler. Çocukları ve torunları büyüdüklerinde onlara ne diyecek?"

- "Soykırım, sayı meselesi değildir, niyet meselesidir"

Milletvekili Mohamed, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın "Gazze'de yaşananların soykırım olmadığını" savunduğu ifadelerine de tepki gösterdi.

Mohamed, Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Adalet Divanı (UAD), bağımsız kuruluşlar ve raportörlerin Gazze'de yaşananların soykırım tanımına uyduğunu teyit ettiğine dikkati çekerek "Soykırım, sayı meselesi değildir, niyet meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısından bir gün sonra İsrail'in tüm Filistin halkını yok etmek ve topraklarına el koymak için soykırım planını ortaya koyduğunu kaydeden Mohamed, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne yapacaklarını söylediler. Söylediklerini yaptılar. Söylediklerinin ötesine geçtiler ve bu, kelimelerle tarif edilemez bir durum. Öldürmeyi durdurmak için harekete geçilmesi gerekiyor. Korkarım ki bu savaş suçluları adalete teslim edildiğinde İngiliz hükümeti, bu suçlara ortaklık yaptığı için yargılanacak. Bir İngiliz parlamenter olarak görevim, ülkemi, hükümetimi ve devletimi korumaktır. İngiltere İşçi Partisi hükümetine, önceki hükümetin politikalarını sürdürmemesi ve uluslararası hukuka tam olarak uyması için çağrıda bulunuyorum. Bu, İsrail'e zarar vermek anlamına gelmez, aksine İsrail'in masum insanları öldürmeyi durdurmasına yardım etmek anlamına gelir."