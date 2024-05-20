İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü (BAS), iklim değişikliği olmasaydı 2023 yılında Antarktika'da ölçülen düşük deniz buzulu değerlerinin yüksek ihtimalle kaydedilmeyeceğini açıkladı.

Enstitünün, Antarktika'da bulunan denizlerdeki buzul ölçümleri üzerinden hazırladığı araştırma, Amerikan Jeofizik Birliğinin hakemli dergisinde yayımlandı.

Geçen yılın kış aylarında diğer yılların kış aylarına göre beklenenden 2 milyon kilometrekare daha az buzul ölçüldüğü ifade edilen araştırmada, bu miktarın Britanya Adası'nın 10 katından daha büyük olduğu kaydedildi.

Araştırmada, 2 bin yılda bir görülecek bu miktarda düşük buzul seviyesinin iklim değişikliği olmasaydı yüksek ihtimalle kaydedilmeyeceği de ifade edildi.

Denizlerdeki buzulların 2015'e kadar düzenli olarak arttığı ancak o tarihten bu yana düşüşte olduğu da belirtilen araştırmada, BAS'ın iklim değişikliğinin buzullara etkisini 18 farklı iklim modeliyle incelediği kaydedildi.

Yok olan buzulların 20 yıldan uzun sürede geri geldiğine vurgu yapılan araştırmada, bu ölçüdeki buzul kayıplarının Antarktika çevresindeki Güney Okyanusu'nda önemli değişikliklere yol açacağına da işaret edildi.

Kıtadaki buzul ölçümlerinin 1978'de uydu görüntüleme yöntemleriyle başladığı hatırlatılan araştırmada, buzul miktarının 2017'den sonra rekor seviyede azaldığı vurgulandı.

Geçen yılın ilk yarısında ölçülen yüksek okyanus yüzey sıcaklığının rekor deniz buzulu erimesine yol açtığı ifade edilen araştırmada, kuvvetli kuzey güney rüzgarlarının da önemli bir etki yaptığının altı çizildi.

Araştırmada, Antarktika'daki buzulların dünya iklimine olan önemli etkilerine de yer verildi.

Kıtadaki buzulların okyanuslardaki akıntıların sıcaklığını belirleyerek iklime doğrudan etki ettiği belirtilen araştırmada, deniz buzullarının kıyı buzullarını etkileyen rüzgarlar için kalkan görevi gördüğü ifade edildi.

Buzulların denizlerdeki yaşam için de önemli olduğu vurgulanan araştırmada, özellikle imparator penguen kolonilerinin düşük buzul seviyesi nedeniyle nüfus kaybına uğradığının altı çizildi.

Araştırmada yer alan bilim insanlarından Rachel Diamond, yaptığı açıklamada, ölçülen buzul seviyesinin beklenmedik miktarda düşük olduğunu belirterek, "2023'teki düşük buzul seviyesinin ne kadar ihtimal dışı olduğunu bulmak için ilk kez bu kadar geniş bir iklim modeli seti kullanıldı." ifadesini kullandı.

Son 45 yılda çekilen uydu görüntülerine ek olarak iklim modellerinin de devreye girdiğini anlatan Diamond, "Modellere göre rekor düzeydeki düşük deniz buzulu miktarı, iklim değişikliği olmasaydı 2 bin yılda bir ölçülecekti. Yüzde 1'den düşük olan bir ihtimal olası görülmemelidir." dedi.

Araştırmayı yapan ekipte yer alan bilim insanı Caroline Holmes, dünyada sera gazı üretimi artıkça buzul seviyesinin düşmeye devam edeceğini vurguladı.

Bir diğer bilim insani Louise Sime de açıklamasında, düşük buzul seviyesi ve artan sıcaklığın başta penguenler ve balinalar olmak üzere bölgesel ve küresel iklimi ve doğal hayatı etkileyeceğine vurgu yaptı.

BAS, ocak ayında yaptığı açıklamada, imparator penguen kolonilerinin Antarktika'da değişen buzul şartları nedeniyle yer değiştirmek zorunda kaldığını, bazı kolonilerin 30 kilometreden daha uzağa gittiğini belirtti.