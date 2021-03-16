banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910

İnfodemi ve ‘’egodemi’’

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

16 Mart 2021, 04:20

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus,14-16 Şubat’ta düzenlenen 2020 Münih Güvenlik Konferansı’da‘’infodemi’’ ile ilgili konuşmuştu.

“Biz sadece bir pandemiye karşı savaşmıyoruz, aynı zamanda infodemiye karşı savaş veriyoruz.” demişti.

Nedir infodemi?

İnsanları yanlış bilgiye, endişe ve paniğe yönelterek pandeminin seyrini kötü etkileyen yalan haber, yanlış haber ve komplo teorileri.

Özelliği sosyal medya üzerinden hızla yayılması.

İnfodemi, sağlık otoritelerinin sözlerini değiştiren veya bilime dayanmayan, kaynağı belli olmayan uygulamaların, otoritelerin ağzından çıkmış gibi gösteren haberler olması yönüyle, bir toplumları yönlendirebilecek bir ‘’dezenformasyon silahı’’ olarak da ön plana çıkabilmektedir.

Ülkemizde de başta Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olmak üzere bazı meslektaşlarım, infodemi konusunda halkımızı uyararak dikkatli olmalarını, yetkili kurumların açıklamalarını esas alarak yaşamlarını yönlendirmelerini önerdi.

Buna katılmamak mümkün değil.

Ancak, aynı evde farklı partilere mensup kişilerin yaşadığı gerçeğinden yola çıktığımızda, son bir yıllık pandemi geçmişindeki açıklamalara ve yaşananlara baktığımızda, pandemi yönetiminde doktorların bile birlik içerisinde hareket etmeyip, medya üzerinden haberleşmeyi tercih ettiklerine şahit olduğumuzda, İNFODEMİ kavramının üzerine gitmekten çok, popülarizmine yönelindiğine şahit oluyoruz.

İnfodeminin özünde toplumu panikletip yönlendirmek yatar.

Bilimsel verilerin tartışılması ise ayrı bir konudur.

Bilimde hiçbir zaman iki kere ikinin dört etmeyeceğini tüm sağlık çalışanları da biliyor.

Bilimsel sorgulamaların ayrı bir konu, infodeminin ayrı bir konu olduğu gerçeğini kabul etmezsek ‘’kalk’’ derler kalkarız, ‘’otur’’ derler otururuz, yaptığımıza da ‘’bilim’’ der kendimizi kandırırız!

Halbu ki bilim sorgular, verileri tartışır, geleceğe de projeksiyonlar yapmaya çalışır.

Tesden önce hipotez ortaya atılır. Hipotez de o tez ile ispatlanmaya çalışılır. Sonuçlar ne ise o kabul edilir. Ta ki birileri farklı sonuçlara ulaşana kadar…

Bizde infodemi aslında pandeminin başından beri var.

Mesela 10 Mart 2020 tarihinde bir sağlık grubunun yaptığı açıklamada, bir ay içerisinde 22 binden fazla vakanın olabileceği öngörüsü ile OHAL önerilmişti. Bu hatırlatıldığında ise, kapanmasaydık o sayıya ulaşacağımız söylenmişti ama bilimsel formüllerle ortaya hiçbir zaman konulamadı. Geçti gitti.

İnfodemi peşimizi bırakmadı.

Sağlık altyapısı kadar mı, bir avuç doktorun bakabileceği kadar mı, birilerinin paşa gönülleri kadar mı Covid-19 hasta sınırı konularak kapanmalar ve açılmalar yaşandı.

Sıfır vaka ile gereğinden uzun kapanmanın gerekçelerini sıralamak ise zaten başlı başlına bir infodemi idi!

Ocak ayından bu yana mutasyonların olduğunu söylemek, nasıl bulunduğu bilinmeyen mutasyonun yine nasıl hesaplandığı bilinmeyen Ro katsayısını açıklayıp, birkaç hafta içerisinde yüzlerce vakaya ulaşılacağını açıklamak da aslında infodeminin akademik versiyonu değil midir?

Güneyde aktif tedavi edilen vaka sayısı 250-300’lerde iken, bizde 600-700’lerde olmasının infodemi ile ilişkisi olabilir mi diye bazı beyinlerin sorgulaması lazım.

Yılbaşından önce, vakalarda artma kaygısı ile kapanmayı öneren bir pandemi neferinin, tulumlarını, maskelerini, siperliğini, galoşunu çıkarıp da aynı hafta içerisinde meyhanesinde 4’lü ilingir sofrasını ‘’maskesiz, mesafesiz’’ kurması da infodeminin KKTC versiyonuna en güzel örneklerindendi.

Örnekler uzar gider.

İnfodemiyi bir yere kadar anlayabiliyorum.

Ancak yapılanları, yaşananları görünce yine kafam karışıyor.

Bilimsel sorgulamaların, öngörülerin önüne engel olarak İNFODEMİnin SİLAH olarak kullanılmaya başlandığnı gözlemliyorum ama şaşırmıyorum.

Çünkü ülkemizde infodemiden daha tehlikeli başka bir şey daha var!

EGODEMİ!

Onlar anlamaz, anlamak da istemez.

Adı üzerinde: EGODEMİ!

Siz anladınız…

İletişim: 0542-8529899

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim