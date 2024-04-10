İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, doğa olaylarını felakete dönüştürenin insan faaliyetleri olduğuna işaret ederek, taşkınlarının önüne geçilmesinin havza yönetim planları ve taşkın risk analizleriyle mümkün olduğunu belirtti.

Ekinci, yoğun yağışların neden olduğu hasarlarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, doğa olaylarının felaket olmadığını; doğa olaylarını felakete dönüştürenin insan faaliyetleri olduğunu kaydetti.

Abdullah Ekinci, “İklim değişikliğinin kendini gözle görülür şekilde gösterdiği günümüz yüzyılında, taşkınlar, depremler, kuraklıklar, heyelanlar ve daha birçok doğa olayının yaşanması olasıdır. Doğa olaylarından insanlık olarak kaçınabilmemizin tek aracı, bilim ışığında mühendislik uygulamalarını doğru şekilde kullanmamızdır” dedi.

Taşkınların önüne geçilmesinin havza yönetim planları ve taşkın risk analizleriyle mümkün olduğu belirtilen Ekinci, “Ülkemizde alışılagelmiş rant ve çıkara dayalı yapılaşmanın yerine, bilimsel araçlar ışığında oluşturulacak imar planları ile yapılaşmaya yön verilmesi elzemdir.” şeklinde devam etti.

Girne’de, Şht. Kemal Selim Sokak üzerinde bodrum kazısı yapılan bir inşaatta aşırı yağışlar nedeniyle oluşan toprak kaymalarına da değinen Ekinci, “Olayın ardından KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyeleri ve zemin konusunda uzman Geoteknik Komitesi üyeleri inşaat alanında incelemelerde bulunmuştur. Girne belediye başkanı, projenin mühendisi ve müteahhit ile ayrı ayrı görüşülmüş ve arazide kısa ve orta vadede alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapılmıştır" dedi.

Bu olayın “yapı denetiminin önemini” gözler önüne serdiğini ifade eden Ekinci, yapı denetiminin yaşam alanlarının güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından da kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

-"Her aşamada denetim şart"

Abdullah Ekinci, “Yapının güvenli, dayanıklı ve standartlara uygun bir şekilde tamamlanması için, inşaat sürecinin her adımında kontrol ve denetim şart olduğunu hatırlatmak isteriz” ifadelerini kullandı.

Ekinci, İnşaat Mühendisleri Odası olarak yapı denetiminin Belediyeler Yasası çerçevesinde uygulanmasının zorunluluk olduğunu da söyledi.