Uluslararası Para Fonu (IMF), Güney Kıbrıs'a, tüketici vergisi ve katma değer vergisinde (KDV) hedefe yönelik olmayan önlemleri daha fazla genişletmeme ve kamu maaşlarında daha fazla fiyat endekslemeye (Eşel Mobil) direnme çağrısı yaptı.

Politis’in haberine göre Alex Pienkowski başkanlığındaki IMF heyeti 19-29 Mart’ta Güney Kıbrıs’a giderek denetim yaptı. Pienkowski, çalışmalarını tamamlamasının ardından yaptığı açıklamada, IMF’nin Güney Kıbrıs’a yönelik ana politika tavsiyelerini şöyle sıraladı:

Borç, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) yüzde 60’ına düşene kadar bütçe fazlası elde tutulmalı. Para finans alanı, banka olmayanlar da dahil, dayanıklı görünmesine rağmen teyakkuzda olmayı sürdürmeli. İflas çerçevesi daha fazla değiştirilmemeli. Uzun vadeli kalkınma perspektiflerinin güçlendirilmesi için yargı sisteminde ve eğitimde daha fazla iyileştirmeye gidilmeli. Atmosfere gaz salınımı ve iklim riskleri hedeflerinin tutturulması için ek azaltma ve uyum politikaları geliştirilmeli"

Fileleftheros haberi "IMF Hükümetten Kemerleri Sıkmasını İstiyor" başlığıyla aktardı.