Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA) Başkanı İlkay İlseven, sıcaklıkların rekor kırdığı bugünlerde orman yangınlarının daha sık ve etkili olmasının doğal sayıldığını ancak alınacak radikal önlemlerle yanacak alanın küçük boyutlarda kalmasının sağlanabileceğini belirtti.

İlseven, “Alacağımız tüm tedbirler buna yönelik olmalıdır. Bu da ancak yangına erken müdahale etmekle mümkün olacaktır” dedi ve ormanların belli noktalarında 24 saat görev yapacak arazöz, araç-gereç ve yangın söndürme aletleri ile donanımlı ilk müdahale ekipleri kurulması gerektiğini vurguladı.

Yazılı açıklamasında yangın mevsiminde alınması gereken tedbirlere dikkat çeken İlseven,

Cumhurbaşkanı ve Başbakana gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Küresel iklim değişikliğinin, dünyadaki olumsuz etkilerinin, ülkede de görüldüğünü ifade eden İlseven, “Akdeniz iklim kuşağı içerisinde yer almamız nedeniyle yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçmesi orman yangınlarının meydana gelmesine uygun zemin hazırlamaktadır” dedi.

İllseven, şu bilgileri verdi:

“İlk müdahale ekipleri toplamda 120 kişiden oluşan ve yangın mevsiminde orman memurları nezaretinde rotasyon esasına göre çalışan mevsimlik işçilerden oluşmaktadır.

İlk müdahale ekipleri konuşlandırıldıkları bölgelerdeki en uzak noktaya en geç yarım saat içerisinde ulaşacak şekilde bu noktalarda hazır kuvvet olarak bekletilmekte ve yangın kulesinin vereceği yangın ihbarı üzerine süratle yangın mahalline ulaşarak yangına müdahale etmektedirler.”

-“1 Mayıs’ta göreve başlaması gereken işçiler hala başlamadı”

Bu yıl için yangın mevsiminde görev yapacak işçilerin istihdamıyla ilgili Maliyeden yetki alındığını belirten İlseven, 1 Mayıs itibariyle göreve başlaması gereken ekibin aradan bir ay geçmesine rağmen henüz tam olarak oluşturulamadığını ileri sürdü. İlseven, bugün saat 10.00 itibarı ile yaptıkları araştırmada, Girne Orman Bölge Şefliği merkez noktasında görev yapacak ekibin henüz oluşturulmadığını tespit ettiklerini de savundu.

-Tarım Bakanı’na eleştiri… Cumhurbaşkanı ve Başbakana çağrı…

Girne merkezde bir arazözün henüz şoförü olmadığını, ilk müdahale ekibi için de işçi istihdamı yapılmadığını ileri süren İlseven, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’nı eleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve Başbakana çağrı yapan İlseven, “İki şeyden birine karar verilmelidir. Ya Bakanı görevden alınız, ya da Orman Dairesi’ni, ormanları sevecek veya koruyacak başka bir Bakanlığa bağlayınız” dedi.