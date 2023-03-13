Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 2022- 2023 yılı Eğitim- Öğretim 2’nci Dönemi ilk dersinde öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi desteği verdi.GAZİANTEP (İGFA) - İlçelerin merkezlerinde kurulan konteyner kentlerdeki ve köylerinin tamamındaki okullarda ilk ve ortaokul kademelerinin bütün sınıflarının öğrencilerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çanta, kalem, silgi, defter ve suluktan oluşan desteğini dağıttı.

Çanta ve kırtasiye desteği hakkında açıklama yapan İslahiye Afet Sonrası İyileştirme Daire Başkanı İbrahim Hızyolu, okulların açılmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Hayatın deprem bölgesinde normalleştiğinin bir göstergesi. Bu kararın alınmasıyla okul öğrencilerine çanta ve kırtasiye desteği veriyoruz. Malzemeler hızlı bir şekilde temin edilerek daire başkanlığımız tarafından İslahiye konteynır kent bölgelerine dağıtılmaya başlandı" dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BİZİM VE ÇOCUKLARIN KIRTASİYE İHTİYAÇLARINI KARŞILADI”

Deprem sonrası kurulan İslahiye Tek Yürek Türkiye İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olan Büşra Demirel, öncesinde İslahiye 13 Kasım İlkokulu’nda görev yaptığı belirterek, “Çocuklarımızın okulu açıldı çok sevinçliler. Adaptasyon için çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin çok güzel bir çalışması var. Kırtasiye ihtiyaçlarımız çocukların ihtiyaçlarını karşıladı” diye konuştu.