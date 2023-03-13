Türkiye'nin çok zor bir dönemden geçtiğini belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ülkenin 6 Şubat Pazartesi sabahı 7,7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldığını, bu depremden yaklaşık 9 saat sonra da 7,6 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşadığını hatırlattı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Altun, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu tarafından düzenlenen "Afetin Yaralarını Sarmak İçin Dayanışma" (Solidarity To Overcome Disaster) başlıklı panele katıldı. Avrupa Parlamentosunun davetlisi olarak katıldığı panelin kapanış konuşmasını gerçekleştiren İletişim Başkanı Altun, bu önemli toplantıya iştirak etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

O günden bu yana 15 binden fazla artçı sarsıntının tespit edildiğini, yaşanan depremlerde 48 bine yakın insanın hayatını kaybettiğini belirten İletişim Başkanı Altun, felaketten canlı kurtulan yüzbinlerce insanın da gerek fiziksel gerek psikolojik yaralar aldığını söyledi.

Türkiye'de 11 ili doğrudan etkileyen bu afetin bölgeyle hiçbir bağı olmayan vatandaşları dahi derinden yaraladığını ifade eden İletişim Başkanı Altun, "Söz konusu deprem afeti nedeniyle Türkiye'nin bir bütün olarak sarsıldığını, ülkemizin neresinde olursa olsun hiçbir vatandaşımızın 'Yüzyılın Afeti' dediğimiz bu olayın etkisinden tam olarak kurtulamadığını ifade etmeliyim. Bir deprem ülkesi olan ve yakın geçmişinde birçok büyük deprem gören Türkiye bile yaşananları idrak etmekte çok zorlandı." dedi.

Bu yükün ağırlığına, bu imtihanın zorluğuna rağmen Türk devleti ve milletinin el birliğiyle yeniden ayağa kalktığını dile getiren İletişim Başkanı Altun, kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları, özel sektör, spor kulüpleri ve medyanın bu süreçten alnının akıyla çıktığını kaydetti.

İletişim Başkanı Altun, aralarında birçok Avrupa ülkesinin de bulunduğu Türkiye'nin yabancı dostlarının da destek çağrısını yanıtsız bırakmayarak afet bölgesine ayni ve nakdî yardımlarını ulaştırdığını, arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk ederek birçok insanın hayatını kurtardığını vurguladı.

Hükûmetin depreme hazırlık amacıyla oluşturduğu Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) depremin ilk dakikasından itibaren devreye aldığını hatırlatan İletişim Başkanı Altun, AFAD koordinasyonunda bir yandan arama kurtarma çalışmaları başlatılırken diğer yandan depremzedelerin gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmaya başlandığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ilk andan itibaren çalışmaları yakından takip, sevk ve idare ettiğini anlattı.

Türkiye'nin, yaklaşık 20 yıldır depremlere ve diğer afetlere hazırlıklı hâle gelmek için birçok farklı adım attığına ve tedbirler aldığına işaret eden İletişim Başkanı Altun, "Aslında attığımız bu adımlar, Türkiye'nin son 20 yılda ne kadar büyük bir dönüşüm geçirdiğini ve ne kadar güçlü kurumlara kavuştuğunu ortaya koyuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen günlerde deprem nedeniyle yıkılan binaların yüzde 98'inin 1999 depreminden önce yapıldığını açıkladığını anımsatan İletişim Başkanı Altun, bu tespitin, Türkiye'nin Marmara depreminden sonra doğru adımlar attığını, gereken tedbirleri büyük ölçüde aldığını ve afete dayanıklı şehirler kurma noktasında ilerleme kaydettiğini gösterdiğini söyledi.

İletişim Başkanı Altun, Yüzyılın Afetinde yıkılan şehirlerin ayağa kaldırılması ve süregelen kentsel dönüşüm projelerinin çevreye duyarlı bir şehirleşme felsefesiyle sürdürülmesi noktasında da güçlü ve istikrarlı siyasi irade ihtiyacının açıkça hissedildiğini ifade etti.

Yüzyılın Afeti sonrasında devletin, ilk andan itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşının yanında olduğuna dikkati çeken İletişim Başkanı Altun, "AFAD koordinasyonunda askerimizden polisimize, sağlık çalışanlarımızdan arama kurtarma ekiplerimize kadar on binlerce kamu personeli deprem bölgesine ulaşarak gerekli çalışmaları başlatmıştır. Bölgede yaşayan kamu görevlilerinin ise ailelerinin güvenliğini bile düşünmeden halkın yardımına koştuğuna şahidiz." dedi.

Altun, depremin ardından devletin bir bütün olarak seferber olduğunun altını çizdi.