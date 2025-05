İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği nedeniyle son bir yılda dünya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan 4 milyar insan, fazladan ortalama 30 gün aşırı sıcağa maruz kaldı.

İklim araştırma kuruluşları World Weather Attribution (WWA), Climate Central ve Kızılhaç İklim Merkezi'nin 2 Haziran'da küresel farkındalık kampanyası olarak kutlanan Sıcaklıkla Mücadele Günü öncesinde yayımladığı analizine göre, fosil yakıtların kullanımı sıcak hava dalgalarını daha uzun süreli ve olası hale getirirken bu durum, birçok ülkede hala yeterince ciddiye alınmayan bir tehdit.

Daha uzun süren sıcak hava dalgaları nedeniyle dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan 4 milyar insan, 1 Mayıs 2024-1 Mayıs 2025 tarihlerinde yaşadıkları bölgelerde tarihsel olarak gözlemlenen sıcaklıkların yüzde 90'ından daha yüksek değerlerin yaşandığı fazladan en az 30 aşırı sıcak gün geçirdi. Analize göre bu, iklim değişikliği olmasa yaşanmayacak bir durumdu.

İklim değişikliği, 195 ülke ve bölgede aşırı sıcak günlerin sayısını en az iki katına çıkardı. Son bir yılda yaşanan 67 büyük sıcak hava olayının tamamı, iklim değişikliği nedeniyle daha olası hale geldi.

Londra Imperial College Grantham Enstitüsü İklim Değişikliği ve Çevre Bölümü İklim Bilimi Kıdemli Öğretim Görevlisi ve WWA Eş Kurucusu Friederike Otto, analiz sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, çalışmanın çok net bir uyarı olarak alınması gerektiğini ifade etti.

Otto, "Her yakılan petrol varili, her salınan karbondioksit tonu ve her artan dereceyle sıcak hava dalgaları daha fazla insanı etkileyecek. Ancak iyi haber şu ki, sıcak hava dalgalarının kötüleşmesini nasıl durduracağımızı biliyoruz. Enerji sistemlerimizi daha verimli ve fosil yakıt yerine yenilenebilir kaynaklara dayalı hale getirmeli, daha eşit ve dayanıklı toplumlar inşa etmeliyiz." ifadelerini kullandı.