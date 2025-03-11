ABD'de yapılan yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin Dünya'nın yörüngesinde uydular için kullanılabilir alanın azalmasına yol açabileceğini ortaya koydu.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) araştırmacılar, iklim değişikliğinin Dünya'nın yörüngesine etkisini inceledi.

Araştırmada, kömür, petrol ve gazın yakılmasıyla ortaya çıkan küresel ısınma sürdükçe "Alçak Dünya Yörüngesindeki" uydular için kullanılabilir alanın, karbon kirliliğine bağlı olarak yüzyılın sonuna kadar yüzde 60 ila yüzde 82 oranında azalabileceği hesaplandı.

Bunun, uzayın daha fazla enkazla dolacak olmasıyla ilişkili olduğu belirtilerek, Dünya yüzeyine yakın havayı ısıtan sera etkisinin bir kısmının, uzayın başladığı ve uyduların alçak yörüngede dolaştığı atmosferin üst kısımlarını da soğuttuğu ifade edildi.

Soğutmanın aynı zamanda atmosferin üst kısımlarını daha az yoğun hale getirdiği, bunun da milyonlarca insan yapımı enkaz ve uydu parçası üzerindeki sürüklenmeyi azaltacağı kaydedildi.

Sürüklenmenin uzaydaki "çöpleri" Dünya'ya doğru çektiği ve yolda yanmasına neden olabileceği aktarılırken, daha soğuk ve daha az yoğun bir üst atmosferin daha az alan temizliği anlamına geldiği vurgulandı.

Söz konusu sürecin ise uzayın daha kalabalık bir hale dönüşmesi anlamına geldiği belirtildi.

Araştırma bulguları, "Nature Sustainability" dergisinde yayımlandı.