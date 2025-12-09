Gönyeli Şehit Hüseyin Amca Caddesi ile Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunun Gönyeli alt geçidi trafiğe açıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, su seviyesinin düşmesiyle bahse konu iki yol tekrardan kullanıma açıldı, üç noktada ise halen trafik akışına başlanmadı.

Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunun Türkeli çemberi ile Alayköy çemberi arası, Güzelyurt’tan Lefkoşa'ya geliş yönü; Hastane çemberi ile Ortaköy trafik ışıkları arası çift yön; Pınarbaşı-Boğazköy ana yolunun, Havacılık Birliği önlerinde dere taşkını nedeniyle Pınarbaşı köy kavşağı ile Boğazköy bağlantı kavşağı arasının halen trafik akışına kapalı olduğu belirtildi.

Yollarda oluşan su birikintilerinden araçla geçerken yavaş ve dikkatli seyredilmesi tavsiyesinde de bulunuldu.