Gönyeli Şehit Hüseyin Amca Caddesi ile Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunun Gönyeli alt geçidi trafiğe açıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, su seviyesinin düşmesiyle bahse konu iki yol tekrardan kullanıma açıldı, üç noktada ise halen trafik akışına başlanmadı.

Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunun Türkeli çemberi ile Alayköy çemberi arası, Güzelyurt’tan Lefkoşa'ya geliş yönü; Hastane çemberi ile Ortaköy trafik ışıkları arası çift yön; Pınarbaşı-Boğazköy ana yolunun, Havacılık Birliği önlerinde dere taşkını nedeniyle Pınarbaşı köy kavşağı ile Boğazköy bağlantı kavşağı arasının halen trafik akışına kapalı olduğu belirtildi.

Erhürman: Güney’de baraj kapaklarının açılma riski bulunmuyor
Yollarda oluşan su birikintilerinden araçla geçerken yavaş ve dikkatli seyredilmesi tavsiyesinde de bulunuldu.