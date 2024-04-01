Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda ilk olarak bugünkü gündemde bulunan “Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı, yeniden görüşülmek üzere komiteye geri gönderilmesi önerisini ele alınıp, oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurulda daha sonra Sağlık Hizmetleri Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasası’nın komite ivediliği ele alınması görüşülmeye başlandı.

İlk sözü alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın yeniden görüşülmek üzere komiteye geri gönderilmesi sırasında konuşacak fırsat bulamadığından kürsüye şimdi çıktığını belirtti.

Şahali, kumarhanelerin, sahip oldukları makine ve masa adedi üzerinden harç öderken, oyunlardan üretilen toplam gelir üzerinden "Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi" ödendiğini kaydetti. Şahali, çoğu kumarhanenin maktu biçimde vergi ödediğini söyledi.

“Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nda vergi oranının yarı yarıya azaltılması yönünde düzenleme öngördüğüne işaret eden Şahali, bununla ilgili yapılan hesaplamalar olduğunu ancak halihazırda ödeyebileceğinden daha fazla vergi ödeyen kumarhanelerin ödeyeceği vergi miktarının azalabileceğini kaydetti.

Turizm sektörünün bir bileşeni olan kumarhane sektörünün, devletin denetleme konusunda en biçare olduğu alan olduğunu söyleyen Şahali, bu nedenle masa ve makine adedine göre vergi alınmasına gidildiğini belirtti.

Konunun komitede tekrardan görüşülmesi yaklaşımını prematüre bir girişimin sonucu olarak tanımlayan Şahali, bu alanın adilane şekilde vergiye tabi olmasının, sektörün elde etmesi gereken gelirin gerçeğe yakın şekilde realize olması için komitede ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

-Berova

Şahali'nin ardından söz alan Maliye Bakanı Özdemir Berova konuşmasına geçmeden önce Şahali’nin konuşmasının iç tüzüğe aykırı olup olmadığı konusunda kısa bir tartışma yaşandı.

Özdemir Berova, Şahali’nin bazı ifadeleri doğru olduğunu belirterek, kumarhanelerdeki masa ve makinelerin Devlet Malzeme Ofisi tarafından sürekli denetlendiğini dile getirdi.

Polisin konuyla ilgili gereken tahkikatları sürdürdüğünü kaydeden Berova, masa ve makine ücretlerinin, deprem vergilerinin de dahil edilmesiyle farklılaştığını söyledi.

Ocak-Şubat 2024 dönemine ilişkin veri ve gelirlerin ay ay ele alınacağını belirten Berova, konunun detaylı şekilde irdeleneceğini dile getirdi.

Bu alanın ülkeye ciddi gelir getirdiğine işaret ederek, kamu maliyesi olarak beklentilerinin bu gelirin artması olduğunu kaydeden Berova, konunun komitede de ele alınacağını söyledi.

Berova, kumarhanelerin kontrolünde, CTP’nin iktidarda olduğu dönemlerdeki yöntemlerle ilerlendiğini belirten ancak kamu maliyesin CTP iktidarı döneminde daha da biçare halde olduğunu kaydetti.

Ardından Sağlık Hizmetleri Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasası’nın komite ivediliği oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Tülen Saner’in YÖDAK üyeliği başvurusunu geri çektiğine ilişkin tezkeresi okundu.

Genel kurulu CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın söz almasıyla devam etti.