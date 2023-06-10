Kazaların birinde yaralanan bir motosiklet sürücüsü hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisin açıklamasına göre, Pamuklu - Çayırova anayolunda saat 12.20'de Dimitrios Tekkis (E-48), yönetimindeki KMQ 845 plakalı motosiklet ile Çayırova istikametine doğru seyrederken yolun sağından çıkarak çelik bariyerlere çarptı ve sağ yan kısmı üzerinde sürüklendi. Yaralanan Tekkis, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Girne'de sabah saat 04.00 sıralarında Ecevit Caddesi üzerinde, güney istikametine doğru seyreden kimliği meçhul GD 530 plakalı salon araç sürücüsü, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Berna Bektaş (K-46) yönetimindeki NL 742 plakalı salon araca arkadan çarpıp olay yerinden kaçtı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.