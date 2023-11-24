Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen insan tacirliği ve bir cürüm işlemek maksadı ile gizli ittifak kurmak suçlarından tutuklanan Sıkandar Zaman, Muzamil Khan ve Jeffrey Alashi bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Öjen Açıkada mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlı Sıkandar Zaman’ın Pakistan uyruklu Muzamil Khan ile Nijeryalı Jeffrey Alashi ile onları kişi başı 120 euro karşılığında Güney Kıbrıs’a götürmek için anlaştığını söyledi. Polis, 21 Kasım 2023 tarihinde Zaman’ın Khan ile Alashi’yi aracına alıp, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda seyrettikleri sırada Yonca kavşağında yakalandıklarını söyledi. Polis, tutuklanan zanlılardan Khan’ın gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini belirti. Polis, zanlıların cep telefonlarının incelemeye alındığını belirtti. Polis, DATA incelemesinin uzun sürebileceğini söyledi. Polis, Zaman’ın eğitim merkezinde kursiyer öğrenci olduğunu, Jeffrey Alashi’nin 2 bin 3 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olduğunu, zanlı Muzamil Khan’ın ise 9 Kasım 2023 tarihinde 60 günlük öğrenci vizesi ile ülkeye geldiğini ancak herhangi bir okula kayıt yaptırmadığını açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, Zaman’ın insan tacirliği, Khan ile Alashi’nin ise bir cürüm işlemek maksadı ile gizli ittifak kurmak suçundan yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.