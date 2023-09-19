İKİ ARAÇ ARASINDAN GEÇMEYE ÇALIŞINCA KAZA GELİYORUM DEDİ

Ergün Yahat

Gazimağusa'da az önce meydana gelen trafik kazasında iki araç arasından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü Tufan keleş (33) iki otomilin arasında kalınca kaza kaçınılmaz oldu.

Kaza sonrası ambulans ile Gazimağusa devlet hastanesine kaldırılan Tufan Keleş'in vücudunda kol kırığı meydana gelirken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.