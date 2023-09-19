İKİ ARAÇ ARASINDAN GEÇMEYE ÇALIŞINCA KAZA GELİYORUM DEDİ
Ergün Yahat
Gazimağusa'da az önce meydana gelen trafik kazasında iki araç arasından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü Tufan keleş (33) iki otomilin arasında kalınca kaza kaçınılmaz oldu.
Berova, Gelir Ve Vergi Dairesi İle Devlet Emlak Ve Malzeme Dairesi Gazimağusa Şubelerinde İncelemelerde Bulundu
Kaza sonrası ambulans ile Gazimağusa devlet hastanesine kaldırılan Tufan Keleş'in vücudunda kol kırığı meydana gelirken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.