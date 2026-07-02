Gazimağusa’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sedat Sönmez (E-52) ile İskele-Boğaz’da deniz kenarında ölü bulunan Fikret Aktoros’a (K-96) otopsi yapıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da önceki gün evinde aniden rahatsızlanan Sedat Sönmez, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sönmez’in otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı, kesin ölüm sebebi ileri tetkiklerin ardından belirlenecek.

- Aktoros’un ölüm nedeni, “kalp krizi ve suda boğulma”

İskele-Boğaz’da deniz kenarında, önceki gün ölü bulunan Fikret Aktoros’un otopsisinde ise, ölüm sebebinin “kalp krizi ve suda boğulma” olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.