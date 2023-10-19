(İKF) Kempo Avrupa ve Asya şampiyonası

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Milli takımı Antalya’da gerçekleştirilen İKF (Kempo Federasyonu) Avrupa ve Asya şampiyonasına katılarak başarılı dereceler elde eden Kempo milli takım kafilesi adaya döndü.

9-13 Ekim tarihleri arasında Türkiye’nin Antalya şehrinde gerçekleştirilen ve iki şampiyonanın bir arada yapıldığı İKF Kempo Avrupa ve Asya şampiyonasına katılan Kempo milli takım sporcuları şampiyonada 3 Altın, 3 Gümüş, 7 Bronz olmak üzere toplamada 13 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

KEMPO MİLLİ TAKIM KAFİLESİ

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Kempo milli takım kadrosu Lalin Ünlüsoy, Nehir Perçin, Büşra Turan, Kemal Delibaş, Arda Tıraki, antrenör Cuma Öztürk ve Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç ’den oluşan 5 sporcu, 1 antrenör ve 1 idareci olmak üzere 7 kişilik kafileden oluştu. Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç’in kafile başkanlığındaki Kempo Milli takım kafilesi, Türkiye Antalya Kemer’de gerçekleştirilen İKF Kempo Avrupa ve Asya şampiyonasına yaklaşık 60 ülkeden 220 sporcu katılarak şampiyonluk mücadelesi verdi.

İKF (Kempo Federasyonu) Avrupa ve Asya şampiyonasında yarışan sporcular ve aldıkları dereceler

Lalin Ünlüsoy----- Semi branşında Türkiye’den Nehir Üner’i nakavt ederek Avrupa şampiyonu

Full Kempo da Romanyalı Neagu Ana Mraria Stefania’a finalde kaybederek Avrupa 2’cisi

Sabmission branşında rakibine elenerek Avrupa 3’sü oldu

Kemal Delibaş------ Full kempoda Romanyalı rakibini Deagan Vlad eleyerek Avrupa şampiyonu

Sabmission maçında Romanyalı rakibi Padure Cristian elenerek Avrupa 3’sü

Semi maçında Romanyalı rakibi Dünya Federasyon başkanın oğlu Timon Zaharia’ya . elenerek Avrupa 3’sü oldu.

Arda Tıraki---------- Semi branşında rakibini eleyerek Avrupa Şampiyonu

Full Kempo da finalde Romanyalı rakibi Cringus Eric kaybederek Avrupa 2’cisi

Sabmission maçında Romanyalı rakibi Prefac Mario’ya elenerek Asya 3’sü oldu.

Nehir Perçin------------ Semi maçında Türkiye’li rakibi Esma Nur Özer’i eleyerek Avrupa 2’cisi

Sabmission da yarı finalde rakibi Stefanescu Timeea’yı eleyerek Avrupa 3’cisi,

Kata yarı finalde Romanyalı Hainagiu Darya rakibine elenerek Avrupa 3’sü oldu.

Büşra Turan -------Semi yarı finalde Romanyalı rakibi Nistor Gabriela eleyerek Avrupa 3’si

Full Kempo da Romanyalı Mithuta Karina Loana’ya kaybederek Avrupa 3’cüsü oldu

Toplam madalya sayısı 13 -------- Altın 3

Gümüş 3

Bronz 7