Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “III. Atatürk’ün Çocukları Resim Sergisi” bugün Merkez Lefkoşa Etkinlik ve Kültür Salonu’nda açıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen serginin açılışını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı yaptı.

Öğrencilerin “Atatürk ve çocuk”, “Çocuk ve hayaller”, “Çocuk ve çevre”, “Çocuk ve mutluluk” ve “23 Nisan Çocuk Bayramı” konularında yaptıkları resimlerin yer aldığı sergide, 17 ilkokul, 5 ana okul ve 2 özel eğitim okulundan olmak üzere 200 öğrencinin resimleri yer alıyor.

Açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı'nın yaptığı sergi, 23 Nisan Salı gününe kadar gezilebilecek.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çocukları yaptıkları resimlerden dolayı tebrik ettiği konuşmasında, Atatürk’ten ve onun değerlerinden ilham alarak resim yapan çocukların, geleceği şekillendirecek kişiler olarak bu değerleri benimsemesinin önemine vurgu yaptı.

Atatürk’ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini dile getiren Tatar, TBMM’nin açılışının 104. yılında ulusal egemenlik, Atatürk ve onun değerlerini yansıtan resimleri yapan çocukları ve onları yetiştiren öğretmenleri kutladı.

Öğretmenlerin Atatürk’ün düşüncelerini benimseyen çocuklar yetiştirmesinin önemine vurgu yapan Tatar, öğretmenler ve ailelerin bu değerleri gelecek nesillere aktarmasının önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Siz çocuklar, bizim her şeyimizsiniz. En kıymetli varlıklarımızsınız. KKTC'ye sahip çıkmanız, onu daha güzel günlere taşımanız temennimizdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çocukların, çağdaş gelişmeler, teknoloji, yapay zeka gibi imkanları da kullanarak ülkeyi çok daha iyi noktaya taşıyacaklarına inanç belirtti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kortejle başlayan etkinliklerin hafta boyunca devam edeceğini söyleyerek, hedeflerinin Atatürk’ün vizyon ve hedeflerini anlatmak ve yaşatmak olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, öğretmenler aracılığıyla Atatürkçü düşünceyi vazgeçilmez ilke olarak benimsetip, gelecek nesillere taşıma hedefinde olduklarını belirtti.

Atatürk hedef ve vizyonuyla öğrencileri yetiştiren öğretmenlere teşekkür eden Çavuşoğlu, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

-Başarı

İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, 23 Nisan tarihinin Türk milleti için dönüm noktası olduğunu dile getirerek, bu anlamlı günün bayram olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm çocuklara armağan edildiğini belirtti.

Başarı, çocukların minik elleri ve heyecanlı kalpleriyle çizdikleri resimlerle bayramı anlatmaya çalıştıklarını söyleyerek, kıymeti büyük olan bu resimleri görmekten gurur duyduklarını kaydetti.