Milli Eğitim Bakanlığı ve Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı iş birliğiyle düzenlenen II. Uluslararası Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongresi yarın yapılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, cuma gününe kadar Acapulco Otel’de yapılacak Kongre, 6 farklı kıta ve 31 ülkeden katılımcıları ağırlayacak.

Başkanlığını Prof. Dr. Çağla Gür, koordinatörlüğünü ise Uzm. Başak Eser’in yürüteceği kongrenin düzenleme kurulunda Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, Dr. İçim Çağıner Kavuklu, Prof. Dr. Çağla Gür ve Uzm. Başak Eser yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kongrenin eğitim alanında iyi oluş ve pozitif düşünme stratejilerini odaklanarak geleceğin temellerini güçlendireceğini vurguladı. Çavuşoğlu, "Bu kongre, 6 farklı kıtadan ve 31 farklı ülkeden bildiri sunumu ile ülkemizin uluslararası alandaki vizyonunu ortaya koymaktadır." dedi.

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun ise iyi oluş ve pozitif düşünme stratejilerinin yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığını belirtti. Uzun, "Geçtiğimiz yılki kongrede gördüğümüz büyük ilgi, bu yıl da devam ediyor. Ülke tanınırlığına hizmet eden kongremiz bu yönüyle de önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu da projelerinin çocukların hayatına dokunacağına ve geleceğini aydınlatacağına inandığını belirtti. Kavuklu, "Bu kongre ve benzeri etkinlikler, çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için atılmış önemli adımlardır." dedi.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Çağla Gür ise kongrenin dünya çapında nitelikli bir etkinlik olduğunu ve geniş katılım talebi aldığını belirtti. Gür, "İyi oluş ve pozitif düşünme stratejileri kapsamındaki konular eğitim, sağlık bilimleri ve diğer birçok alanda ilgi çekmektedir." dedi.

Kongre Koordinatörü Uzm. Başak Eser de kongrede panel, atölyeler ve çalıştaylardan oluşan zengin bir program olduğunu belirtti. Ayrıca, “Zirvede Birkan Uzun” sergisi ile önemli bir değeri anacaklarını ifade etti.

Kongre, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi iş birliğiyle ve Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı sponsorluğunda, eğitimden sağlığa birçok alanda iyi oluşu ve pozitif düşünmeyi teşvik eden akademik çalışmalara ev sahipliği yapacak.