KKTC’de yaşayan ve Rum mallarından istifade edilmesi ve satışıyla ilgili olarak dün ifade vermesi için Güney Kıbrıs’a çağrılan Alman vatandaşı Martin Josef Rikels’in, ifade vermeye gitmediği ve hakkında tutuklama emri çıkarıldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, ifade için Güney Kıbrıs’ta beklenen Alman vatandaşı Martin Josef Rikels’in ne kendisinin ne de avukatının ifade vermeye gittiğini yazdı.

Habere göre Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada bahse konu Alman vatandaşı hakkında dün öğleden sonra tutuklama emri çıkarıldığını ancak bunun ifade gelmediği için değil emrin çıkarılmasını haklı çıkaracak son günlerde alınan ifadelerden kaynaklandığını belirtti.

Andreu, Rikels’in başkalarına kayıtlı toprağı yasa dışı kullanma ve elinde bulundurma suçlarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bir soru üzerine Andreu, ne Rikels’in ne de Rikels’i temsilen avukatının ifade vermeye geldiğini belirtti.

-Kuzeydeki Rum malları

Politis gazetesi “İşgal Altındaki Topraklardaki Kıbrıs Rum Mallarının Yağmalanması Dokuz Başlı Ejderha (Lerna Deniz Yılanı)” başlıklı haberinde yabancılar tarafından kuzeydeki Rum mallarının “yağmalanması” dalgasının büyüdüğünü ileri sürdü.

Kuzeydeki Rum mallarının satışıyla ilgili son günlerde, AFİK Group CEO’su Simon Mistriel Aykut’un tutuklanması ve bir Alman vatandaşı hakkında çıkarılan tutuklama emriyle ilgili haberlere geniş bir şekilde yer veren gazete kuzeydeki Rum mallarının, yabancı şirketlerin ve bağlı oldukları ülkelerde yaptıkları satış reklamlarıyla büyük boyutlar almaya başladığını da belirtti.

Gazete haberinde ayrıca, kurucusu Türk asıllı olan “DND Homes” isimli Amerikan şirketinin, kuzeye Amerikalıları götürme sözü verdiğini, bahse konu şirketin kuzeyde ofis açtığını yazdı.

Habere göre DİSİ Milletvekili aynı zamanda Rum Meclisi Göçmenler Komitesi üyesi olan Nikos Yeorgiu, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’a “DND Homes” konusunda bir mektup göndererek bu konuda hangi bilgilere sahip olunduğu ve ne gibi tedbirlerin alındığına dair meclise bilgi vermesi talebinde bulundu.

Yeorgiu ayrıca ABD Büyükelçiliği’ne yönelik girişimlerde de bulunulup bulunulmadığını sorguladı.

AKEL Milletvekili Meclis Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros ise gazeteye yaptığı açıklamada, Rum mallarının kuzeyde “yağmalanması”nın Beşparmaklar’ın kuzeyinde, Davlos’tan Karpaz’a kadar arttığını savundu.

Sahipleri Kıbrıs Türk olmayan taşınmazlarda “yasa dışı yatırımların yapıldığı yeni bir bölgenin” bulunduğunu da iddia eden Kettiros, 1974 öncesinde bu taşınmazları sadece Kıbrıslı Rumlara ait olduğunu belirtti.

Kettiros ayrıca Göçmenler Komitesi olarak kendilerinin, hükümet veya Başsavcılık kanadından bu olaylara ilişkin ne gibi faaliyetlerin yapıldığını bilmediklerini ifade etti.