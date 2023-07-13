Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün, gündeminde bulunan, “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve maddeler üzerinde görüşmeye devam etti.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan açıklamada, UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova Başkanlığında saat 11.00’de toplanan Komitenin, bahse konu yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edeceği bildirildi.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı ve Personel Dairesi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşleri belirtti.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak, UBP Milletvekili Ali Pilli, CTP Milletvekili Ceyhun Birinci ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.