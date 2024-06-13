Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 11.00’de Komite Başkanı, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasa Tasarısı”nın üçüncü okunuşunu tamamladı ve tasarıyı oybirliği ile Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık ve Personel Dairesi’nden yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

Toplantıya Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri; UBP Milletvekilleri Ziya Öztürkler ve Ahmet Savaşan ile CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.