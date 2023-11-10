İçişleri Bakanlığı, yerel yönetimlerde reform sonrası yaşanan sıkıntıları görüşmek için başlattığı belediye ziyaretleri çerçevesinde ilk görüşmeyi Gazimağusa Belediyesi yetkilileriyle yaptı.

Gazimağusa Belediyesinden verilen bilgiye göre, görüşmeye Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Cenk Dökmen, Bakanlığın Hukuk İşleri Amiri Gülnur Yaman, Bakanlık Müfettişi Fırat Yılmaz, Bütçe sorumlusu Mustafa Özataç ile Belediyenin şube amirleri katıldı.

Toplantıda Belediyeler Reform Yasası, Belediyeler Değişikli Yasası, belediyenin işleyişi, Belediyede birimlerin kendi içindeki sorunları, belediyedeki kadro daralması, hem kadrolamaya hem de iç görevlendirmelere imkan tanıyacak atama ve sınav komisyonunun oluşumu, sınav ve atama tüzüğünün hazırlanması konuşuldu.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay konuşmasında, toplantının verimli geçtiğini kaydetti ve Bakanlık yetkilerine teşekkür etti.

Bakanlığın Yerel Yönetimler Müdürü Cenk Dökmen ise, ellerinden geldiğince Belediyenin çalışma sistemi ve yasanın uygulanması konusunda belediyeye destek olmaya devam edeceklerini belirtti.