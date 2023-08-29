İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile mesaj yayımladı

Dursun mesajında şöyle dedi:

30 Ağustos 1922, Türk ulusunun şanlı ordusu ile birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanıdır.

Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir.

Bu zafer ile Türk milleti, hiçbir şekilde vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini bir kez daha dünyaya kanıtlamıştır. Gücünü birlik ve beraberlikten alan Türk milleti, tarih boyunca her türlü felaketi aynı ruh ve heyecanla aşmıştır.

Büyük bir coşkuyla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyor, Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum”