“İş birliği içerisinde çalışacağız”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Oğuz, kabulde yaptığı konuşmada, Muhtarlar Derneği’nin ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, köy ve mahalle sakinlerinin sorunları ile yakından ilgilenen muhtarların vatandaşlarla resmi kurumlar arasında köprü vazifesi görevini üstlendiğini hatırlattı, muhtarlıkların önemine vurgu yaptı.

Bakan Oğuz, yıllardan beri var olan sorunların bilincinde olduklarını, muhtarlarla istişare ve iş birliği içerisinde çalışmaya özen gösterileceğinin altını çizdi. Oğuz, muhtarların daha iyi hizmet verebilmesi için bakanlık olarak üzerilerine düşen görevleri yerine getirmek için çalışılacağını söyledi.

’Muhtarlar Yasası’nda gönüllü olarak çalışmaya hazırız’

Bakan Oğuz’a nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen toplantıda Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, 240 muhtarın bir araya gelerek sorunları masaya yatırdıklarını ve bir envanter oluşturduklarını belirtti. Bakan Oğuz’a genel sorunları maddeler halinde yazılı sunan Darbaz, sorunların çözümünü talep etti.

Darbaz, muhtarların halka hizmet noktasında çağın getirisi olan ve muhtarlar arasında bilgilerin hızlı akış sağlaması için ALO Muhtar Bilgi Hattı’nın devreye girmesi için bir çalışma başlatılmasını talep etti. Darbaz ayrıca Muhtarlar Yasası’nın hazırlanmasında gönlüllü olarak çalışmaya hazır olduklarını belirtti.