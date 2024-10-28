(Kamalı Haber)- Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaparken iç çamaşırında 2 bin 500 adet uyuşturucu hap bulunan Zeynep Erkavun bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Adnan Kardeşler mahkemede olguları aktardı. Polis, 25.10.2024 tarihinde, saat 17.15 raddelerinde Girne’de , Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptıktan sonra Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırının sütyen kısmı içerisinde gizlenmiş vaziyette iki adet dıştan jelatinli naylonda içten şeffaf naylon içerisinde mavi ve kırmızı renklerde yaklaşık 2 bin 500 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, hapların analize gönderildiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.