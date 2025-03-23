Türkiye İçişleri Bakanlığı, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığınca Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, ifadeleri alındıktan sonra sulh ceza hakimliğince tutuklanmalarına karar verilen, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

İBB'ye yönelik soruşturmalarda tutuklanan İmamoğlu ile 50 şüpheli Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

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