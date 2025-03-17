Husilere bağlı El-Mesire televizyonundaki haberde, ABD'nin, Hudeyde iline bağlı Zebid kentinde pamuk işleme tesisine 2, Cevf ilinin Hazm kentinde bulunan hükümet kompleksine ise 4 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Haberde, saldırıların sonuçlarına ilişkin detay verilmezken, ABD tarafından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

- ABD'nin Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını bildirmişti.

İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.