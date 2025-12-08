Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, son günlerde kamuoyuna yansıyan yolsuzluk iddiaları, görevden alma ve tutuklamalar gibi gelişmelere ilişkin hükümete tepki gösterdi.

Serdaroğlu, “Bu düzen değişecek. Bu karanlık gidişe dur diyecek güç, örgütlü emek ve halkın vicdanıdır. Onu harekete geçirmek de bizim boynumuzun borcudur.” dedi.

HÜR-İŞ Başkanı Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede adaletin ve ekonomik düzenin ciddi bir çöküş yaşadığını savunarak, “Yaşananlar kimsenin inkâr edemeyeceği kadar açıktır.” ifadelerini kullandı.

- “Skandallar tesadüf değil, bir düzenin sonucudur”

“Bu hükümetle devam edilebilir mi?” sorusunu yönelten Serdaroğlu, kaynakların yıllardır zor durumda olana, üreticiye, çalışana yönlendirilmesi yerine belli zümrelere ve çıkar gruplarına aktarılmasının mevcut hükümetin eseri olduğunu savundu.

Serdaroğlu, yaşananlar karşısında hükümetin “Sütten çıkmış ak kaşık” gibi davranamayacağını, yıllardır kimin ne yaptığının, hangi makamların nasıl kullanıldığının herkes tarafından bilindiğini söyledi.

- Eylem süreci

“HÜR-İŞ Federasyonu olarak biz bu ikiyüzlülüğü de, bu sorumsuzluğu da kabul etmiyoruz.” diyen Serdaroğlu, bugün federasyonda yapacakları asgari ücret toplantısında, bundan sonraki eylem süreçlerinin, kimlerle ve nasıl bir dayanışma hattı kurulacağının, ülkenin geleceği için hangi yol haritasının izleneceğinin de ele alınacağını kaydetti.

Ekonomik sıkıntıların derinleştiğini ve birçok işletmenin kapanma noktasına geldiğini vurgulayan Serdaroğlu, çalışanların açlık sınırında yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çekti. Serdaroğlu, şunları söyledi:

“Bu ülke, bu halk, bu emekçiler, böyle bir hükümeti daha fazla taşımak zorunda değildir. HÜR-İŞ Federasyonu olarak, ülkeye sahip çıkmanın, adaleti savunmanın ve hesap sorulmasını sağlamanın kararlılığı içindeyiz. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu düzen değişecek. Bu karanlık gidişe dur diyecek güç, örgütlü emek ve halkın vicdanıdır. Onu harekete geçirmek de bizim boynumuzun borcudur.”