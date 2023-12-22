Rum basını, Metehan’daki terk edilmiş bir eve termal kamera yerleştirilmesi konusunu mercek altında tutmaya devam ediyor.

Politis gazetesi “Ara Bölgedeki Oldu-Bittiler Değişmedi” başlıklı haberinde, Türk askerinin 27 Kasım’da “izlenim yaratmak ve güvensizlik oluşturmak” amacıyla yerleştirdiği iddia edilen kameraların hala orada durduğunu ve Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) nöbet kulübelerine personel takviyesi ile polis tarafından gün boyunca yapılan devriyeler dışında hiçbir gelişme yaşanmadığını yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu konuya “görünen ve görünmeyen tedbirlerle” yanıt verdiğini anımsatırken, kameraların yerleştirilmesinin üzerinden bir ay geçtiğini ve bu durumun kalıcı hale geldiğini kaydetti.

BM’nin ara bölge içerisindeki devriyelerine devam ettiğini belirten gazete, Türk askerinin ise “Türklerin” evine artık yaklaşmadığını ve bölgeyi, arka taraftaki gözetim noktasından gözetlediğini öne sürdü.

Haberde, Pile’de de 6 Kasım’dan bu yana hiçbir gelişme yaşanmadığı ifade edildi.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamalarda, ara bölgedeki durumla ilgili herhangi yeni ve esaslı bir gelişme yaşanmadığını kaydederken, ara bölgenin statüsünün sorgulandığı sistematik bir çabanın varlığından bahsettiğini ve bunu dün, RMMO Komutanı’nın da bulunduğu bir toplantıda tartıştıklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, aldıkları tüm tedbirleri gözden geçirdiklerini ve durum takibi yaparak, yaşanan gelişmelere göre kendi eylemlerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hristodulidis, ara bölgeye yakın yerlerde ikamet edenlerle ilgili olarak ise, aldıkları tüm kararlarda öncelikle bölgede yaşayanların güvenliğini gözettiklerini kaydetti.