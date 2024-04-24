Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “altın pasaportlar” ve kara para aklama konusunda Güney Kıbrıs’a sürülen lekenin, ekonomiyi hedef almaya devam ettiğini söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu’nun (OEV) dün düzenlediği etkinlikte konuşan Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın güvenirliğinin yabancı yatırımcılarla yapılan görüşmelerde bir numaralı konu olduğunu ve ülkenin adının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Habere göre Hristodulidis, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile mali suçlarla mücadele etmek için anlaşma imzalanması ve yaptırım uygulama ulusal birimi oluşturulmasıyla ilgili planları anlattı.

Hristodulidis, FBI’dan bir grubun halihazırda Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu ve çalışmalara başladığını ifade etti.