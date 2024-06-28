Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösteren futbol maçı sonuç tahminleri ve diğer şans oyunlarıyla ilgili bahis kuruluşu OPAP'ın yönetim kuruluna, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in kuzeninin atanması ülkede tartışma konusu oldu.

Kuruluşun medyaya da finansman sağlıyor olması nedeniyle Rum medyasının manipülasyon riskine dikkat çekiliyor.

Alithia haberi manşetten “Başkanlık OPAP’a da El Atıyor…. Başkan Hristodulidis’in Kuzeninin (İster Birinci İster İkinci) Atanmasında Gölgeler… Siyasi Çevreler Medya Manipülasyonu Riskine Dikkat Çekiyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Habere göre Hristodulidis OPAP Yönetim Kurulu’na kuzeni Yorgos Hristodulidis’i 20 Haziran 2024’te atadı. Aynı yönetim kurulu önceki gün, Rum yönetimi ile 15 yıl daha şans oyunlarında tekel olmasını sağlayacak yeni bir sözleşme imzaladı. Sözleşme öncesinde iki taraf arasında yürütülen müzakerelere katılan OPAP Yönetim Kurulu’nda Hristodulidis’in atadığı kuzeni de yer aldı. Ancak kuzen Hristodulidis’in ismi OPAP resmi web sayfasında yer alan yönetim kurulu üyeleri arasına daha önceki gün eklendi.

Gazete, Sayıştay Başkanlığı’nın OPAP ile imzalanan sözleşmeyi “devlet açısından dengesiz/haksız” diye nitelediğine ve bu sözleşme ile Rum yönetimi kasasının 250 milyon euro zarara uğratıldığına dikkat çektiği bilgisini de verdi.

Gazeteye göre konu Meclis Denetim Komitesi’nin son toplantısında da ele alındı. “Diyalogos” isimli yayın organında dün aktarıldığı üzere AKEL Milletvekili Andreas Paşurtidi o toplantıda kuzen Hristodulidis’in, bunlar dışında, Güney Kıbrıs’ın en büyük iki bankasından birinin üst düzey yöneticisi olduğuna işaret etti. Rum Merkez Bankası’nın şans oyunlarıyla ilgilenen şirketleri yüksek riskli tabir ettiğini de hatırlatan Paşurtidi, bu durumun çıkar çatışması olasılığı yarattığına işaret etti. Paşurtidi atamanın OPAP resmi web sayfasında, sözleşmenin imzalanmasından sonra yayınlanmasına da dikkat çekti.

DİSİ Milletvekili ve Kurumlar Komitesi Başkanı Dimitris Dimitriu ise OPAP ile imzalanan yeni sözleşmede eski ve dağıtılmamış karın, vergilendirilmeksizin, sponsorluk şeklinde dağıtılmasının öngörüldüğüne işaret etti. OPAP’ın Güney Kıbrıs’ın en büyük sponsoru olduğuna ve medyaya da sponsorluk yaptığına dikkat çekerek medya manipülasyonu riskine dikkat çekti.

Aynı gazete Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in “Diaspora idiseon” isimli bir medya kuruluşunun ilgili haberi üzerine açıklama yapmasını “sansasyon” diye niteledi.

Habere göre Letimbiotis açıklamasında “OPAP Yönetim Kurulu atamalarının kurum tarafından yapıldığı, Rum yönetiminin bir alakası olmadığı ve Yorgos Hristodulidis’in de Rum Yönetimi Başkanı’nın birinci değil ikinci kuzeni olduğu” bilgisini verdi.